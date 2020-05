Mourinho: ‘Dat was de enige keer dat ik ooit gehuild heb na een nederlaag’

José Mourinho werd in het seizoen 2011/12 met Real Madrid kampioen van Spanje, terwijl de Koninklijke dat jaar ook de Supercopa won. In de halve finales van de Champions League bleek Bayern München na het nemen van strafschoppen echter te sterk en die uitschakeling kwam destijds als een dreun aan bij de huidige manager van Tottenham Hotspur.

“Helaas hoort dat ook bij het voetbal. Cristiano Ronaldo, Kaká, Sergio Ramos… Het zijn alle drie voetbalmonsters, daar is geen twijfel over mogelijk, maar ze zijn ook menselijk”, blikt Mourinho terug in gesprek met Marca. De drie supersterren misten van elf meter tijdens de penaltyserie, waardoor Real Madrid uiteindelijk zijn Waterloo vond.

“Die nacht is de enige keer in mijn gehele carrière als trainer dat ik gehuild heb na een nederlaag. Ik herinner het me nog goed, Aitor Karanka (destijds zijn assistent, red.) en ik die voor mijn huis in de auto zaten te huilen. Het was enorm zwaar, omdat we in het seizoen 2011/12 de allerbeste waren”, vervolgt Mourinho zijn verhaal.

De oefenmeester is acht jaar later wel tevreden met de landstitel die hij destijds won. Aartsrivaal Barcelona was in de drie seizoenen ervoor kampioen van Spanje geworden: “Het beëindigen van de dominantie van Barcelona met een recordaantal punten en een recordaantal doelpunten maakt het nog interessanter en nog belangrijker, we hebben het op de best mogelijke manier gedaan. We zijn niet alleen kampioen geworden, maar deden het op een manier die de geschiedenisboeken is ingegaan.”