Gábor Babos verlaat NEC voor andere grote liefde: ‘De cirkel is nu rond’

NAC Breda kreeg onlangs te maken met het vertrek van keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar naar Anderlecht en de Brabanders hebben inmiddels een opvolger weten te strikken. De Parel van het Zuiden maakt zaterdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van Gábor Babos. De oud-doelman van de club werkte in het verleden al als keeperstrainer in de jeugdopleiding en keert nu terug na twee jaar bij NEC te hebben gewerkt.

“Wij zijn erg verheugd en trots om te melden dat Gábor Babos de nieuwe keeperstrainer van NAC is. Op het moment dat Jelle bij ons meldde dat hij een stap wilde maken, hebben we snel kunnen schakelen, we zijn direct aan de slag gegaan. Gábor kwam daaruit naar voren als beste optie. Met Gábor halen we een erg goede en deskundige keeperstrainer binnen, die tevens aansluit bij de ambities die wij als club nastreven”, reageert technisch directeur Tom van den Abbeele.

Babos was in het verleden in eerste instantie vier jaar als keeper actief bij NAC en maakte daarna de overstap naar Feyenoord. Na een jaar in Rotterdam verdedigde de Hongaar nog acht jaar het doel van NEC, om vervolgens de laatste twee seizoenen van zijn loopbaan weer voor NAC te spelen: “Allereerst wil ik graag Jelle feliciteren met zijn mooie overstap naar Anderlecht”, reageert Babos zelf.

“Toen bij NAC bekend werd dat Jelle weg zou gaan, hebben ze vrij snel contact met mij gezocht en heb ik goede gesprekken gehad met Tom en Peter (Hybala, red.). Dan kom je in de situatie waarbij je moet gaan kiezen tussen twee fantastische clubs waar ik zowel als speler en trainer heel lang heb gezeten. De keuze is gevallen op NAC. Daar waar het voor mij allemaal begon in Nederland. Hier kan ik mij verder ontwikkelen en met de keepers aan de slag. De cirkel is nu rond!”