Klopp gewaarschuwd: ‘Ik weet gewoon niet waar hij zou moeten spelen’

Timo Werner is in de aankomende transferperiode voor zestig miljoen euro op te halen en de aanvaller van RB Leipzig is daarom voor veel clubs een interessante optie. Liverpool lijkt momenteel het meest nadrukkelijk in de markt te zijn voor de international van die Mannschaft en Werner kan op Anfield gaan rouleren met Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané. Dietmar Hamann, oud-speler van the Reds, vraagt zich echter af of zijn landgenoot wel in het systeem van Jürgen Klopp past.

“Ik ben er niet zo zeker van. Vandaag zeggen ze in de krant dat hij niet naar Bayern München wil en hij heeft altijd gezegd hoe gek hij is van Jürgen Klopp en van Liverpool, de club waar hij wellicht naartoe wil. Het probleem is echter dat Liverpool momenteel de beste aanval van de wereld heeft”, reageert Hamann bij Sky Sports. “Salah en Mané spelen momenteel op de flanken en zij zijn, ondanks dat de backs ook veel buitenomgaan, enorm handige en slimme spelers. Werner is dat niet. Zijn sterkste punt is zonder twijfel zijn snelheid en als ik nu naar wedstrijden van Liverpool kijk, zijn zij zoveel beter dat veel tegenstanders achteroverleunen. Als je Werner die ruimte afpakt, is hij veel minder effectief.”

“Zijn statistieken voor Leipzig zijn dit seizoen uitstekend, maar zij spelen graag op de counter en zijn niet echt een team dat vanuit balbezit speelt. Ik denk niet dat hij de handigheid heeft om op de vleugels hetzelfde te doen als Mané en Salah”, gaat Hamann verder. “En kijk naar Roberto Firmino’s positie. Gezien de manier waarop Liverpool speelt, heb je daar en soort van Teddy Sheringham nodig om als verbindingsspeler te fungeren. Firmino is niet iemand die zelf achter de verdediging opduikt, hij laat zich graag terugzakken om Salah en Mané in het spel te betrekken. Ik weet gewoon niet waar Werner zou moeten spelen.”

“Hij is volgens mij geen buitenspeler, hij komt centraal het best tot zijn recht en ik weet niet waar hij moet spelen. Aan de andere kant wordt begin volgend jaar de Afrika Cup gespeeld, als dat doorgaat, en Mané en Salah zijn daardoor misschien vier tot zes weken weg, daar denk Liverpool waarschijnlijk ook aan. Maar ik weet zeker dat er spelers zijn die Liverpool volgend seizoen beter kunnen helpen dan Werner.” Als voorbeeld wijst Hamann naar Bayer Leverkusen-spelmaker Kai Havertz: “Hij is de speler die er wat mij betreft bovenuit springt. Hij is een uitzonderlijke speler die me doet herinneren aan een jonge Michael Ballack. Hij heeft een bepaalde arrogantie over zich, op een goede manier. Hij is tweebenig, lang, goed in de lucht, enorm veelzijdig. Hij kan overal voorin spelen, ik denk dat hij op dit moment de beste speler van Duitsland is. Ze hebben het over Werner die naar Engeland gaat en hoewel ze niet vergelijkbaar zijn, zou Havertz degene zijn waar ik naar zou kijken.”