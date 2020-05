Kasper Dolberg krijgt duidelijke boodschap: ‘Met alle respect voor deze clubs’

Kasper Dolberg kan met 11 goals en 3 assists in 23 wedstrijden terugkijken op een geslaagd eerste seizoen namens OGC Nice in de Ligue 1. De spits, die afgelopen zomer door les Aiglons over werd genomen van Ajax, heeft zich met zijn goede prestaties ook al in de kijker gespeeld bij andere clubs. Nice is echter niet zomaar van plan om afscheid te nemen van de 22-jarige Deen.

“Daar is geen discussie over mogelijk. Hij heeft zelf ook niet de wens om te vertrekken. Hij voelt zich goed in Nice, waar hij alles heeft om te kunnen slagen”, vertelt technisch directeur Julien Fournier in gesprek met Nice-Matin. “In het verleden is het nog weleens moeilijk voor ons geweest om spelers langer dan een seizoen aan boord te houden, Hatem Ben Arfa en Younès Belhanda bijvoorbeeld.”

“Mario Balotelli tekende in eerste instantie ook maar voor een jaar, Dalbert vertrok al snel en Ricardo Pereira bleef hier twee jaar op huurbasis, dat was nog een hele prestatie”, gaat Fournier verder. “Vandaag de dag vertellen de jongens dat ze minstens honderd goede wedstrijden moeten spelen voor Nice. We kunnen hen zonder zorgen aan boord houden.”

“Deze dingen hebben we ook aan hem uitgelegd toen hij tekende”, doelt de technisch directeur op Dolberg. “We zijn niet langer een springplank voor clubs als Aston Villa en Fiorentina, met alle respect voor deze geweldige clubs. Dat willen we worden voor de topclubs.”