Zaterdag, 2 Mei 2020

het probleem én het plan B van Barcelona

Lautaro Martinez wil per se naar Barcelona en weigert daarom een nieuw contract met Internazionale te ondertekenen. De aanvaller hoopt dat de clubs het eens worden over een transfersom, maar dat is maar de vraag. (Sport)

Barcelona is niet in staat om de afkoopsom van 111 miljoen euro in één keer te betalen. Inter wil alleen spelers als wisselgeld accepteren als een geïnteresseerde club daarnaast negentig miljoen euro biedt. (Mundo Deportivo)

Barcelona sluit niet uit zich te mengen in de strijd om Jadon Sancho. De aanvaller van Borussia Dortmund is het plan B van de Catalanen, indien Neymar noch Martinez haalbaar zijn. (Sport) De aanvaller van Borussia Dortmund is het plan B van de Catalanen, indien Neymar noch Martinez haalbaar zijn.

Valencia is niet van zins om Alessandro Florenzi van AS Roma over te nemen. De sinds januari gehuurde vleugelverdediger heeft een vraagprijs van twaalf tot vijftien miljoen euro. (Superdeporte)

Manchester United praat met het management van Ibrahima Konaté over een mogelijke transfer. Een opvallende beslissing, daar de verdediger van RB Leipzig het merendeel van het seizoen door blessureleed miste. (The Sun)