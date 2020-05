‘De dag na de verloren finale reed hij opeens in een gloednieuwe Mercedes’

Het leven van Achraf Nait nam in de zomer van 2018 een bizarre wending toen hij van amateurclub Zeeburgia vertrok naar het ambitieuze Gibraltar United. Het bleek de opmaat van een bijzonder avontuur, want in twee jaar tijd maakte de linksbuiten van dichtbij een omkoopschandaal mee en forceerde hij met hulp van een Real Madrid-legende een transfer naar het Spaanse Málaga. Door een heftige knieblessure, oplichtingspraktijken van een ontslagen zaakwaarnemer en de uitbraak van het coronacrisis wacht hem nu andermaal een spannende tijd.

Door Thijs Verhaar

“Heb je ook een foto met de apen gemaakt toen je op Gibraltar was? Vast wel, toch?” De 23-jarige aanvaller schatert het uit als de journalist van Voetbalzone zijn vraag met ‘ja’ beantwoordt. De wereldberoemde aapjes zijn immers het eerste waar je aan denkt als het rotseiland ter sprake komt. Zelf wist hij ook niet heel veel meer toen hij twee jaar geleden benaderd werd om voor Gibraltar United te komen voetballen. Na de nodige research bleek hij er echter van overtuigd dat hij daar zijn carrière goed kon lanceren en tekende een contract. De club werd in het voorjaar van 2017 overgenomen door de Turicum Bank en Míchel Salgado en zakenpartner Pablo Dana werden aangesteld als eigenaren en ambassadeurs. Aan ambities geen gebrek, want het bereiken van de Europees voetbal was de eerste doelstelling en dat werd bijna bewerkstelligd in het eerste jaar van Nait.

Salgado speelde tien jaar voor Real Madrid en won in die tijd onder meer twee keer de Champions League, dus zijn naam deed direct een belletje rinkelen bij Nait, die na het afronden van zijn rechtenstudie ook op interesse van enkele Engelse clubs uit de tweede en derde divisie kon rekenen. Salgado wist hem echter te overtuigen en wat volgde was een behoorlijk succesvol seizoen. Nait werd in zijn eerste jaar als prof verkozen tot beste vleugelaanvaller van de competitie, die hij qua niveau vergelijkt met de Keuken Kampioen Divisie. Gibraltar United drong ook door tot de finale van het bekertoernooi, waarbij winst garant stond voor een ticket voor de voorronde van de Europa League. De creatieve linksbuiten wist dat de Schotse topclub Rangers de Europese tegenstander zou zijn als zijn ploeg de Rock Cup zou winnen, dus de schok was groot toen hij de avond voor de wedstrijd hoorde dat hij op de bank moest beginnen. “En niet alleen ik, maar nog twee van onze beste spelers”, aldus de nog altijd boze Nait. “In plaats daarvan werden Zuid-Amerikaanse jongens opgesteld die het hele seizoen ernaast stonden en dus totaal geen wedstrijdritme hadden.”

Dat was voor de aanvaller het eerste teken dat er iets niet in de haak was en tijdens het met 3-0 verloren duel ging het van kwaad tot erger. “De trainer en zijn assistent stonden normaal gesproken de hele tijd langs de zijlijn instructies te geven en tijdens de finale heb ik ze niet een keer gezien. Vervolgens zag ik de verdediging en de keeper zulke bizarre blunders maken dat ik voelde dat we bedonderd werden. Na afloop omhelsde onze assistent de doelman en lachten ze samen”, memoreert Nait, die na rust mocht invallen en zo van dichtbij zag hoe de defensie de tegenstanders geen strobreed in de weg legde om drie keer te scoren. Omkoperij is het woord dat direct door zijn hoofd schoot toen hij alle feiten op een rij zette. “Het is vreselijk om te zien dat je droom op zo’n manier wordt afgepakt. Iedereen maakt wel eens een blundertje, maar dit was zo opzichtig. Er was totaal geen inzet en niemand leek zich er druk om te maken”, verhaalt Nait, die ondanks alles nog wel kan grinniken om de ontknoping van zijn verhaal. “De dag daarna reed de keeper opeens met een gloednieuwe auto het clubcomplex op. Het nieuwste model Mercedes. Echt een prachtig ding en ook de vrouw van onze assistent-coach kreeg kort daarna een nieuwe auto. De hoofdtrainer meldde zich ziek om zich niet te hoeven verantwoorden.”

Een jaar na dato zijn de doelman en een veldspeler reeds veroordeeld en het onderzoek van de UEFA is nog niet afgerond. Nait verwacht dat de trainers ook nog aan de beurt zullen komen, want de voetbalbond van Gibraltar is ervan overtuigd dat er grof geld is ingezet op het resultaat van de wedstrijd en de assistent-trainer wordt gezien als spin in het web. De investeringsmaatschappij en Salgado staan hier los van en hebben hun handen inmiddels afgetrokken van het project, aldus Nait. “Heel jammer hoe zoiets loopt natuurlijk, maar toch had ik het avontuur niet willen missen. Als die wedstrijd niet was verkocht, was ik misschien zelfs wel een jaar langer gebleven. Het was heel gaaf geweest om te kunnen zeggen dat ik aan de Europa League heb meegedaan. Gelukkig heb ik nu dankzij Salgado alsnog een mooie vervolgstap kunnen maken.” In zijn jaar op het rotseiland bouwde hij een goede band op met de voormalig rechtsback van Real Madrid, die hem adviseerde om de stap naar Málaga te maken. “Hij heeft vaak gezegd dat hij me hogerop wilde helpen en is zijn belofte nagekomen.”

Nait tekende bewust een eenjarig contract om zich te bewijzen of daarna eventueel goedkoop over te kunnen stappen naar een nieuwe club. De Nederlander kon echter niet pijnvrij aan het seizoen beginnen en bleek met een gescheurde meniscus uiteindelijk tot februari niet inzetbaar voor de ploeg die zeven jaar geleden nog kwartfinalist was in de Champions League en nu moet vrezen voor degradatie naar het derde niveau. Málaga staat niet ver boven de degradatiestreep en wordt mogelijk teruggezet vanwege geldproblemen door matig beleid van de inmiddels geschorste Qatarese eigenaar Abdullah Bin Nasser Al-Thani. Nait acht de kans dan ook klein dat hij een nieuw contract krijgt voorgeschoteld, al stuurt de ploeg hem nog wel dagelijks instructies mee om voor zichzelf te kunnen trainen. “Ik heb nog net een vliegtuig naar Amsterdam kunnen pakken voordat het land op slot ging vanwege corona. Gelukkig maar, want van mijn ploeggenoten hoor ik dat zij het veel zwaarder hebben dan ik. Ik kan elke avond buiten lekker hardlopen en oefeningen doen. Het is wel wat lastiger nu de Ramadan bezig is, maar ik zet gewoon door. Mijn contract loopt in mei af en het is afwachten wat er dan gebeurt. Van mijn zaakwaarnemer hoor ik in ieder geval dat er voldoende interesse is.”

Nait heeft er vertrouwen in dat er deze zomer uiteindelijk een nieuwe start mogelijk is bij een club in Spanje of Engeland. “Ik wil op zich graag bij Málaga blijven, maar als ze mij geen nieuw contract kunnen bieden, hebben die landen mijn voorkeur. De faciliteiten in Engeland zijn zo mooi en ik denk met mijn technische spel goed tot mijn recht te komen in LaLiga.” Voor de aanvaller is het vooral belangrijk dat hij eindelijk weer vooruit kan kijken na zijn door blessures verpeste seizoen. Ook speelde het hem parten dat zijn vorige spelersmakelaar hem een hak heeft gezet. “Hij zei me dat alleen Málaga interesse in mij had, terwijl ook Norwich City, Wigan Athletic en andere clubs mij wilden hebben. Hier kon hij echter een hoger percentage voor zichzelf afdwingen, maar daar ben ik later pas achter gekomen”, aldus Nait. “Normaal gesproken gaat zo’n vijf procent van je salaris naar de zaakwaarnemer, maar in de kleine lettertjes van mijn contract stond dertig procent. Ik vertrouwde echter op hem en heb ze zelf niet nagelezen. Hij had best een grote naam als agent, dus ik was blij toen ik hem na twee maanden leerde kennen op Gibraltar en ben zelfs bij hem thuis geweest in Engeland. Daarom had ik dit nooit van hem verwacht.”

Uiteindelijk duurde het - met hulp van de FIFA - nog anderhalve maand voordat Nait van de Engelsman verlost was en wederom was het Salgado die hem verder hielp. “Inmiddels zit ik dankzij hem bij een Spaanse agency die mij wel goed vertegenwoordigt. Ik eis nu volledige transparantie”, aldus Nait, die zich heilig heeft voorgenomen om bij een volgende stap wel alle kleine lettertjes te bekijken. “Ik weet dat Wigan Athletic zich wederom voor mij heeft gemeld en dat er nog een paar clubs zijn met interesse. Ik heb echter afgesproken dat ik pas een seintje krijg als het concreet wordt, want anders duizelt het me. Zelf focus ik me op mijn lichaam. Ik moet zorgen dat ik fit blijf en probeer zo veel mogelijk ervaringen op te doen. Ik leef met de dag en geniet van de avonturen die ik meemaak.” Toch hoopt hij na twee bijzondere jaren op iets meer stabiliteit. “Of Salgado niet eens een lijntje uit kan gooien bij Real Madrid? Haha. Hij heeft daar natuurlijk goede connecties, maar dat krijgt zelfs hij niet voor elkaar. Ik hoop gewoon op een fijne club waar ik mij verder kan ontwikkelen. Ik zie wel wat de toekomst me brengt.”