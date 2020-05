Mundo Deportivo: Valencia wil Jasper Cillessen aan Ajax verkopen

Valencia wil Jasper Cillessen aan Ajax verkopen, zo verzekert Mundo Deportivo zaterdag. De Spaanse sportkrant schrijft dat de geruchten over een transfercarroussel rondom André Onana, Neto en Cillessen maar deels op waarheid berusten. Barcelona zou inderdaad Neto, de stand-in van Marc-André ter Stegen, al na een jaar willen verkopen, maar juist niet de doelman van Ajax als vervanger willen aantrekken.

Mundo Deportivo stelt dat Valencia ya se ha cansado de Cillessen: de Oost-Spaanse club is naar verluidt nu al uitgekeken op de Oranje-international, die een jaar geleden van Barcelona overkwam, waarna Neto de omgekeerde weg bewandelde. Voor Cillessen werd een bedrag van 35 miljoen euro overgemaakt; Neto kostte de Catalanen 26 miljoen euro, exclusief 9 miljoen euro aan variabele bonussen.

Cillessen heeft geen makkelijk eerste jaar in dienst van Valencia: mede door blessureleed, de concurrentiestrijd met Jaume Domènech én een trainerswissel staat de teller vooralsnog op 22 duels in alle competities. Mundo Deportivo verzekert dat Valencia de Nederlander aan Ajax wil verkopen en Neto na een jaar wederom in de armen wil sluiten. In Mestalla gaat men ervan uit dat Barcelona vervolgens Onana als vervanger van de Braziliaan zal aantrekken, maar in het Camp Nou voelt men meer voor promotie van jeugdkeeper Iñaki Peña.

Het is maar de vraag of Ajax, Valencia en Barcelona elkaar in financieel opzicht zullen vinden. De Catalanen vragen 20 tot 25 miljoen euro voor Neto; een bedrag waar Valencia alleen aan zal willen voldoen als men een soortgelijk bedrag voor Cillessen vangt. Het is onwaarschijnlijk dat Ajax tot dergelijke hoogtes wil gaan om de Nederlander terug naar Amsterdam te halen, voor zover er überhaupt sprake is van interesse.

Mundo Deportivo schrijft tot slot dat het management van Neto, die slechts in vier duels van Barcelona onder de lat stond, de mogelijkheden op de transfermarkt onderzoekt én op de hoogte is van interesse van enkele clubs. Het is echter nog wachten op een formeel bod. Het valt ook niet uit te sluiten dat Barcelona de dertigjarige doelman als wisselgeld in een bepaalde deal wil gebruiken.