PSV en Toon Gerbrands richten zich in open brief tot supporters

PSV dankt de vele supporters die al hebben laten weten af te zien van een financiële tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden in het afgebroken seizoen in de Eredivisie. “Het is geweldig om de steun van onze supporters te ervaren in deze zware periode', zegt algemeen directeur Toon Gerbrands in een aan de fans gerichte video.

Gerbrands heeft op de website van PSV ook een open brief laten plaatsen. “We zijn in bijzonder zwaar weer terecht gekomen, met een tegenstander die zijn weerga niet kent. Ieder van ons wordt geraakt. Zowel emotioneel als financieel. We hebben er vertrouwen in dat we ook deze tegenslag te boven komen, maar dat kunnen we niet alleen. Eendracht maakt macht, nu meer dan ooit. We moeten en zullen dit samen doen.”

“Alle spelers, medewerkers en directie van club zijn dan ook ontzettend dankbaar voor de vele supporters die nu al hebben laten weten af te zien van een financiële tegemoetkoming en we hopen dat meer PSV’ers zullen volgen.” Gebrands kondigt daarnaast aan dat PSV voor volgend seizoen geen prijsverhoging doorvoert, ook al loopt de club door de coronacrisis veel inkomsten mis.

Gerbrands benadrukt nogmaals dat de directie van PSV twintig procent van zijn salaris heeft ingeleverd en momenteel gesprekken voert met de spelers over een tijdelijke salarisvermindering. PSV zal voor 12 mei alle supporters met een seizoenkaart of losse tickets nog persoonlijk benaderen met het verzoek om af te zien van een tegemoetkoming voor de gemiste wedstrijden. 'In het belang van onze club'.