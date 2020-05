‘Glasheldere’ boodschap Frank de Boer leidde tot snel vertrek bij Ajax

Theo Janssen speelde in het seizoen 2011/12 bij Ajax en werd kampioen met de Amsterdammers. Zijn verblijf in de hoofdstad bleef slechts beperkt tot een seizoen, want hij had het al snel gezien bij de recordkampioen. Nadat hij in de zomer van 2011 voor drie miljoen euro werd aangetrokken, vertrok hij een jaar later voor een bedrag van circa 550.000 euro naar Vitesse.

Als speler van FC Twente verdiende Janssen een transfer naar Ajax. Na een jaar trok hij naar zijn oude liefde Vitesse. “Ik ben een Vitessenaar in hart en nieren. Ik draag Twente en Ajax een warm hart toe. En dan Twente toch nog meer dan Ajax", zegt hij tegen TC Tubantia. "Ik heb niet lang gevoetbald bij Ajax. Die files. De A12 was destijds een drama. Ik deed er vanuit Arnhem uren over om naar Amsterdam te komen”, aldus Janssen, die zijn hart luchtte in een gesprek met de toenmalige trainer Frank de Boer. “Hij vroeg wat ik wilde. Ik sprak mijn twijfels uit. Vitesse wilde me graag hebben. Hij zei: ‘We staan je niet in de weg als je terug wil’. Die boodschap was netjes, maar glashelder. Eerlijkheid heb ik altijd erg belangrijk gevonden.”

Janssen beaamt dat hij niet alles uit zijn loopbaan heeft gehaald. “Ik heb vijf interlands voor Oranje gespeeld. Dat is wat weinig. Ik had erbij moeten zijn op het WK van 2010. Maar ik had mijn kansen daarvoor al verpest. Ik zegde vaak af. Met kleine blessures”, zo is hij eerlijk, al wijst hij ook naar de enorme concurrentie op het middenveld. “Nederland had ook Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. Dan dreigde vooral de bank. Dat vond ik niets. Als ik kwam, wilde ik spelen.”

De oud-international blikt in gesprek met het regionale dagblad terug op de behaalde landstitel met Twente in het seizoen 2009/10. Twente beschikte met spelers als Bryan Ruiz, Blaise N’Kufo, Kenneth Perez, Douglas en Janssen een sterke selectie. “De sleutel tot succes was onze degelijkheid”, zegt Janssen. “We gaven weinig kansen en goals weg, maar hadden altijd een tempoversnelling en scorend vermogen. We wonnen gewoon heel vaak. Ajax behaalde dat seizoen ontzettend veel punten (85, red.). Maar Twente behaalde er nog meer. Dat is de verdienste van die groep.”

Janssen stond op het middenveld met Wout Brama en had voor zich Miroslav Stoch, Ruiz, N’Kufo en Perez. “Het was heerlijk voetballen. Het team stond. Ik was van de steekpass. De assist. Ik kwam in dat jaar weinig voor het doel. Ik moest zorgen dat de organisatie stond. Twente werd heel zakelijk kampioen. Met klasse”, aldus de oud-voetballer, die weet dat hij soms niet de makkelijkste persoon was in de groep. “Ja, ik kan lastig zijn. Ik ben veeleisend en direct. Ik ben soms cynisch. Dat is Arnhems."