Timo Werner is duidelijk naar Bayern en Liverpool in eerlijk interview

Bayern München hoeft geen moeite meer te doen voor Timo Werner. De RB Leipzig-aanvaller heeft in een interview met BILD namelijk aangegeven dat hij niets ziet in een binnenlandse transfer. Mocht hij vertrekken bij zijn huidige werkgever, dan wil hij alleen naar het buitenland.

Werner werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Bayern. De Duitse grootmacht heeft er geen geheim van gemaakt dat het de komende transferperiode twee grote spelers wil aantrekken. Behalve Leroy Sané van Manchester City leek ook Werner hoog op het wensenlijstje te staan van de Bundesliga-koploper. “Bayern is een geweldige club, dat staat buiten kijf”, begint Werner zijn relaas. “Hansi Flick heeft bewezen dat hij een heel goede trainer is. Maar áls ik zou vertrekken bij Leipzig, dan ga ik liever naar het buitenland dan naar Bayern.”

De Duits international staat tot medio 2023 onder contract in Leipzig en voor zestig miljoen euro af te halen, zo is bepaald in zijn contract. De 24-jarige aanvaller staat na zeven jaar in de Bundesliga open te staan voor een buitenlands avontuur. “De uitdaging aangaan in een nieuwe competitie trekt me meer dan een stap binnen de Bundesliga”, aldus de voormalig jeugdspeler van VfB Stuttgart. “Maar dan moet natuurlijk wel het gevoel van beide kanten goed zijn. Dat is ook waarom ik destijds voor Leipzig heb gekozen. Ik zal altijd de club kiezen waar ik het beste gevoel bij heb.”

In de Duitse en Engelse media wordt Werner nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Liverpool van manager Jürgen Klopp. Gezien de speelstijl van Werner en the Reds lijken de twee volgens kenners voor elkaar gemaakt. Toch is een zomerse transfer geen zekerheid, daar de aanvaller het goed naar zijn zin heeft bij Leipzig onder trainer Julian Nagelsmann. “Ik weet wat ik hier heb en zal nooit zeggen dat ik per se weg wil”, aldus Werner.