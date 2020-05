De Jong mogelijk probleemgeval bij Barcelona voor hervatting training

Barcelona werkt er achter de schermen hard aan om Frenkie de Jong terug naar Catalonië te halen. De Oranje-international verblijft tijdens de coronacrisis in Nederland, maar wordt op korte termijn terug in Spanje verwacht. Barça wil volgende week in aangepaste vorm de training weer opstarten. Bijna de gehele selectie van trainer Quique Setién is inmiddels beschikbaar en klaar om weer het trainingsveld op te gaan, behalve Martin Braithwaite en De Jong.

De clubleiding van Barcelona wil de complete selectie maandag weer bij elkaar hebben. Alle spelers zullen afzonderlijk van elkaar getest worden op het coronavirus. Maandag en dinsdag worden de spelers getest en vanaf woensdag wil Setién de training weer oppakken. Net als in Nederland zal dat ook in Spanje in aangepaste vorm gebeuren.

Volgens AS is het bij elkaar brengen van de selectie in 95 procent van alle gevallen geen enkel probleem. Alleen de terugkeer van De Jong en Braithwaite zou voor problemen kunnen zorgen. Het is namelijk de vraag of en wanneer de ex-Ajacied kan terugkeren, daar de vluchten tussen Amsterdam en Barcelona sinds het begin van de pandemie aanzienlijk zijn verminderd. Met name directe vluchten zijn bijzonder schaars.

De Jong koos er samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney tijdens de coronacrisis in Nederland te verblijven. De Deense aanvaller Braithwaite verblijft nog altijd wel in Spanje, maar werd gedwongen om terug te keren naar Madrid omdat hij daar in een hotel woonde en nog altijd op zoek is naar een woonadres. Barcelona verwacht geen problemen bij zijn terugkeer voor volgende week.