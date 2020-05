Beste en slechtste Nederlanders bij Barça: opvallende no. 10, Afellay treurt

Frenkie de Jong werd afgelopen zomer de twintigste Nederlandse voetballer in de geschiedenis van Barcelona. De middenvelder trad daarmee in de voetsporen van illustere landgenoten, maar ook van minder succesvolle voetballers. De Catalaanse grootmacht heeft een rijk verleden met spelers uit Nederland, maar niet iedere samenwerking liep uit op een succes. Planet Football heeft de voorgangers van De Jong bij de hoofdmacht van Barcelona gerangschikt van slechtste tot beste aanwinst, waarbij de nummer één geen verrassing zal zijn: Johan Cruijff.

De Jong weet in zijn eerste seizoen in het Camp Nou nog niet echt zijn stempel te drukken zoals hij deed bij Ajax, mede omdat hij niet op zijn gebruikelijke positie vlak voor de verdediging speelt, maar meer aan de zijkant. Tot op heden kwam de middenvelder tot 37 wedstrijden voor de Catalanen, met 2 goals en 4 assists tot gevolg. Het is afwachten wat de erfenis van De Jong bij Barcelona zal zijn. De kans is aanwezig dat De Jong, die over het algemeen wordt beschouwd als een 'typische Barcelona-speler', over enkele jaren hoog in dit lijstje van Planet Football zal staan.

19. Ibrahim Afellay (onder contract: 2011-2015, verhuurperiodes aan Schalke 04 en Olympiacos):

De periode van Afellay bij Barcelona werd, mede door blessureleed, geen succes, met in totaal slechts 35 optredens, 2 goals en 1 assist. Die ene assist bleek echter wel van groot belang. In de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid (0-2) was Afellay verantwoordelijk voor het voorbereidende werk bij de openingstreffer van Lionel Messi. Toch is de huidige middenvelder van PSV de hekkensluiter in de lijst.

18. Ronald de Boer (1999-2000)

In januari 1999 sloten zowel Frank als Ronald de Boer zich aan bij het Barcelona van trainer Louis van Gaal. Laatstgenoemde beleefde echter een mindere periode bij de grootmacht dan zijn broer. De oud-international wist in het seizoen 1998/99 nog wel landskampioen met de club te worden, maar mocht vrij rap daarna vertrekken naar Glasgow Rangers.

17. Winston Bogarde (1997-2000)

Bogarde leefde op na zijn vertrek bij AC Milan en won met Barcelona de landstitel, de Copa del Rey en de Europese Super Cup. Zijn tijd in Catalonië werd echter ook gekenmerkt door blessureleed. De voormalig stopper verkaste in januari 2001 naar Chelsea, waar hij een langdurig financieel conflict had en nauwelijks speelde.

16. Richard Witschge (1991-1993)

Witschge maakte onderdeel uit van het strijdplan van coach Johan Cruijff begin jaren negentig. De oud-middenvelder speelde regelmatig, maar had ook flinke concurrentie, aangezien de club destijds slechts drie buitenlanders mocht opstellen. Michael Laudrup, Hristo Stoichkov en Ronald Koeman verlangden namelijk ook een plekje in het elftal.

15. Jordi Cruijff (1993-1996)

Cruijff junior stond altijd in de schaduw van zijn legendarische vader. De oud-middenvelder kon nooit aan de hoge verwachtingen voldoen, maar kwam toch tot een respectabel aantal van 53 wedstrijden in het shirt van Barcelona.

14. Jasper Cillessen (2016-2019)

Cillessen maakte medio 2016 de overstap naar Barcelona, maar kreeg al snel in de gaten dat hij Marc-André ter Stegen in de pikorde niet voorbij kon komen. De Oranje-international werd vooral veroordeeld tot duels in de Copa del Rey. Afgelopen zomer verkaste de doelman naar Valencia in de hoop op meer speeltijd, maar ook in het Mestalla moet hij vechten voor een plek onder de lat.

?? | The Day After: FC Barcelona pakte zaterdag de Copa del Rey dankzij een imponerende 5-0 zege op Sevilla. Nog even nagenieten met deze schitterende beelden van Jasper Cillessen en uiteraard Andrés Iniesta. #sevbar pic.twitter.com/T2JVUwlvjW — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 22, 2018

13. Michael Reiziger (1997-2004)

Zeven jaar lang was Reiziger een trouwe dienaar op de rechtsbackpositie. Alleen eind jaren negentig wist de back prijzen te winnen met Barcelona, zoals twee keer de landstitel. Opvallend: Reiziger was met 256 duels jarenlang de speler met de meeste wedstrijden zonder doelpunt. Dat record werd uiteindelijk gebroken door Javier Mascherano, die in 2017, na 319 wedstrijden, alsnog voor Barcelona wist te scoren.

12. Boudewijn Zenden (1998-2001)

In drie jaar tijd heeft Zenden 95 wedstrijden gespeeld voor Barcelona, voornamelijk aan de linkerkant als back, middenvelder of buitenspeler. De 54-voudig international speelde onder meer een belangrijke rol in de kampioensploeg van 1999.

11. Ruud Hesp (1997-2000)

Ook Hesp maakte onderdeel uit van de Nederlandse enclave rond de eeuwwisseling. De voormalig doelman, in 1997 overgekomen van Roda JC Kerkrade, pakte de plek onder de lat na een lange blessure bij Vitor Baia. Gek genoeg kwam Hesp nooit tot een officiële wedstrijd bij het Nederlands elftal.

10. Edgar Davids (2004)

Davids speelde slechts een halfjaar, twintig wedstrijden, op huurbasis voor Barcelona, maar wist daarin wel een zeer sterke indruk te maken. De oud-middenvelder was medeverantwoordelijk voor de comeback van de topclub dat seizoen in LaLiga. Uiteindelijk eindigde de ploeg van Frank Rijkaard als tweede achter kampioen Valencia.

9. Marc Overmars (2000-2004)

Overmars speelde vier seizoenen in het shirt van de Catalanen, maar kon geen eremetaal bij de club veroveren. De voormalig buitenspeler maakte onderdeel uit van een middelmatig Barcelona en was met onder meer zijn snelheid en behendigheid volgens menigeen een van de lichtpuntjes van deze generatie.

8. Mark van Bommel (2005-2006)

Van Bommel was geen typische Barcelona-speler zoals bijvoorbeeld Andrés Iniesta en Xavi dat wel waren. Desalniettemin speelde de oud-middenvelder een belangrijke rol in het seizoen 2005/06, toen Barcelona landskampioen werd en de Champions League pakte ten koste van Arsenal (2-1).

7. Johan Neeskens (1974-1979)

De oud-international was met zijn agressie en energie op het middenveld een gewaardeerde kracht. Neeskens wist bij Barcelona niet de grote hoogtes aan te tikken die hij bij Ajax en het Nederlands elftal bereikte, maar de tweede Johan speelde desalniettemin een belangrijke rol bij de introductie van het totaalvoetbal.

6. Giovanni van Bronckhorst (2003-2007)

Bij Arsenal stond Van Bronckhorst veelvuldig op het middenveld, maar bij het Barcelona van Frank Rijkaard ging hij weer als linksback acteren. Met 154 duels, twee landstitels en een Champions League als verleden wordt de huidige trainer van Guangzhou R&F nog altijd met open armen verwelkomd in het Camp Nou.

5. Phillip Cocu (1998-2004)

Cocu is de Nederlander met de meeste wedstrijden voor Barcelona: 293, 33 duels meer nog dan zijn andere liefde PSV (263). In 1999 pakte de voormalig middenvelder annex aanvoerder nog een landstitel met de club, maar daarna bleven de prijzen uit.

4. Frank de Boer (1999-2003)

Frank de Boer heeft het enkele jaren langer volgehouden dan broer Ronald, maar beiden hebben slechts één prijs met Barcelona gepakt, namelijk de landstitel van 1999. "Echt tevreden over mijn spel bij Barcelona ben ik nooit geweest", liet De Boer later weten. "Mijn carrière is bij Barcelona gestagneerd. Als ik het over mocht doen, zou ik het anders aanpakken."

3. Patrick Kluivert (1998-2004)

Net als Phillip Cocu verbleef Kluivert zes jaar in Catalonië, met slechts één landstitel tot gevolg. Waar Cocu de Nederlander is met de meeste optredens voor Barcelona (293), is de oud-spits de Nederlander met de meeste doelpunten voor de club: 123 goals in 259 wedstrijden. Tegenwoordig is Kluivert hoofd jeugdopleiding bij Barcelona.

2. Ronald Koeman (1989-1995)

De oud-verdediger wordt de laatste jaren veelvuldig genoemd als mogelijke trainer bij Barcelona. Mede door het rijke verleden van de huidige bondscoach van het het Nederlands elftal wordt hij gelinkt aan een terugkeer in het Camp Nou. Koeman was een veelscorende libero: 82 goals in 252 duels. De meest memorabele treffer is ongetwijfeld de vrije trap tegen Sampdoria in de gewonnen finale van de Europacup I (1-0) in Wembley.

1. Johan Cruijff (1973-1978)

Johan Cruijff bracht Barcelona bravoure, een geloof in eigen kunnen, maar bovenal goed voetbal. De beste Nederlandse voetballer aller tijden heeft een speelstijl geïmplementeerd en geperfectioneerd bij Barcelona, iets waar de club tot op de dag van vandaag op teert. ‘De Verlosser’ bracht in 1974 de club na veertien jaar weer de landstitel.

