'Het is juist een ideaal moment voor Memphis Depay om bij Lyon te blijven’

Memphis Depay maakt er geen geheim van graag de stap naar de absolute Europese top te willen maken. De aanvaller van Olympique Lyon, die tijdens de coronacrisis herstelt van een afgescheurde voorste kruisband, werd deze week in Frankrijk gelinkt aan een transfer naar Paris Saint-Germain. In het praatprogramma Paniekvoetbal van Ziggo Sport raadt Youri Mulder de Oranje-international echter aan juist bij Lyon te blijven.

De Franse voetbalbond hakte deze week de knoop door om een punt achter het voetbalseizoen te zetten en de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige ranglijst. Een domper voor Depays club Lyon, dat met een zevende plek voor het eerst sinds 1997 naast Europees voetbal grijpt. "Het is ideaal voor Memphis om bij Lyon te blijven, omdat hij namelijk niet al die Europese wedstrijden hoeft te spelen", zegt Youri Mulder in dat kader. "In een jaar dat je terugkomt van een kruisbandblessure is dat gewoon hartstikke goed." Depay ligt overigens vast tot medio 2021 en is volgend jaar zomer dan ook transfervrij.

Jan van Halst, eveneens aanwezig in de online talkshow, gelooft niet dat Depay ook volgend seizoen nog bij Lyon speelt. "Gaat niet gebeuren", aldus de oud-middenvelder. "Er wordt al geroepen dat Paris Saint-Germain eventueel belangstelling zou hebben. Het lijkt mij verstandig om eerst weer wat wedstrijdminuten te maken na zo'n zware blessure. Aan de andere kant: hij had het ook al helemaal gepitcht op het EK. Hij brandt van verlangen om een stap te maken naar een grote Europese ploeg, dat zie je aan zijn revalidatie, aan de wedstrijden die hij heeft gespeeld bij Oranje."

Presentator Jack van Gelder stipt aan dat de kruisbandblessure van Depay mogelijk roet in het eten kan gooien wat betreft een transfer. "De blessure die hij heeft staat nooit op zichzelf", stelt Van Gelder. "Je ziet in heel veel gevallen dat er een herhaling optreedt met de blessure die hij heeft. Dus het is toch een risico om hem dan aan te trekken." Van Halst is het deels eens met Van Gelder, maar komt ook met twee tegenargumenten. "Dat is zo Jack, maar daar heb je allerlei constructies voor met contracten. Als je kijkt naar Ruud van Nistelrooy, daar is het echt wel meegevallen. Die heeft toch na zijn zware knieblessure bij PSV ook bij Manchester United en Real Madrid fantastisch gepresteerd, met het 'gammele lichaam' dat het dan een beetje wordt, en hij is heel lang fit gebleven."