‘Cristiano Ronaldo maakt ambitieus plan om ‘de grootste aller tijden’ te worden’

Cristiano Ronaldo denkt allerminst aan stoppen met profvoetbal, zo verzekert zijn oud-ploeggenoot Gary Neville tegenover Sky Sports. Volgens de voormalig aanvoerder van Manchester United heeft de 35-jarige aanvaller van Juventus een ambitieus plan om de geschiedenisboeken in te gaan als 'de grootste voetballer tijden'.

Neville stelt dat Ronaldo de ambitie heeft om het doelpuntenrecord van Pelé uit de boeken te schieten. De legendarische oud-spits staat naar eigen zeggen op meer dan duizend goals, al moet daar de kanttekening bij gezet worden dat de Braziliaan veel daarvan maakte in vriendschappelijke wedstrijden. Officieel staat de teller van Pelé op 757 treffers in 812 duels, terwijl Cristiano Ronaldo momenteel staat op 725 goals in 1000 officiële wedstrijden.

Ronaldo speelde bij Manchester United zes seizoenen samen met Neville, die in die tijd enorm onder de indruk raakte van de werkethiek van de Portugees. "Zijn drive om de beste op aarde te worden was niet van deze wereld", aldus Neville. "Hij was een van de weinige spelers waarmee ik heb gespeeld die publiekelijk toegeeft dat individuele trofeeën belangrijk voor hem zijn. Hij wilde gewoon de allerbeste zijn en wat hij in de loop der jaren heeft gedaan, is absoluut uitzonderlijk. Zijn prestaties zijn geweldig en hij heeft er hard voor gewerkt."

Neville gelooft dat Ronaldo, die nog twee jaar vastligt bij Juventus, doorgaat tot hij op duizend officiële doelpunten staat. "Ik denk dat hij een plan heeft om door te gaan en het record van Pelé over te nemen. Hij wil de grootste aller tijden worden, dat is zijn enige doel. Hij heeft een obsessie met het scoren van doelpunten en zo fit zijn als hij maar kan. Ik denk dat hij zijn professionaliteit elk jaar heeft verhoogd en steeds vooruitgang heeft geboekt."