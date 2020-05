Herstart Bundesliga op losse schroeven na drievoudige coronabesmetting

Drie personeelsleden van FC Köln die betrokken zijn bij het eerste elftal zijn besmet geraakt met het coronavirus, zo bevestigt de nummer tien van de Bundesliga via de officiële kanalen. Köln liet de volledige spelersselectie én medische staf donderdag testen op het virus, waaruit drie besmettingen naar voren kwamen. De club maakt uit privacyoverwegingen geen namen bekend, maar volgens Duitse media gaat het om twee spelers en een fysiotherapeut.

Wel schrijft FC Köln dat de drie betrokkenen in een veertiendaagse quarantaine zijn geplaatst. Die Geißböcke zetten de trainingsactiviteiten, die vanaf 6 april hervat zijn, onverminderd door. De club moet zich daarbij wel houden aan medische procedures, die worden voorgeschreven door de speciaal bijeengeroepen taskforce van de Deutsche Football League (DFL). "We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier trainingsactiviteiten kunnen toestaan met de best mogelijke bescherming tegen infectie", aldus Tim Meyer, de voorzitter van de taskforce.

Ook Horst Heldt, de voorzitter van FC Köln, verdedigt de beslissing van zijn club om de groepstraining niet te staken. "De gezondheid en privacy van onze spelers en medewerkers hebben voorrang op alle andere overwegingen", aldus de preses. "De voorgaande maatregelen en de strategie van regelmatige tests hebben zichzelf bewezen, zodat we nu met individuele behandelingen kunnen reageren op eventuele besmettingen."

Het nieuws over de coronabesmettingen bij FC Köln is een domper voor de Bundesliga. De hoogste Duitse competitie heeft de streefdatum van 16 mei voor ogen om te hervatten, indien de Duitse politiek daar toestemming voor geeft. De clubs hoopten donderdag op uitsluitsel daarover van bondskanselier Angela Merkel, maar de beslissing werd gisteren doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst van 6 mei.