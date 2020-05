Veronica Inside toont schokkende foto's: ‘We wilden het eigenlijk doodzwijgen’

Bij Veronica Inside wordt vrijdagavond ingegaan op de gewelddadige manier waarop René van der Gijp maandag werd belaagd voor zijn eigen huis in Dordrecht. Drie onbekende mannen met 'zwarte trainingspakken en witte maskers' probeerden zijn autoruiten met hamers in te slaan, toen de analist was thuisgekomen na een uitzending van het praatprogramma. Van der Gijp kwam er zonder kleerscheuren vanaf en hij zegt dat het 'redelijk goed' gaat met hem.

Van der Gijp beschrijft allereerst wat er precies gebeurde, zoals hij dat ook deed in een eerste reactie bij Radio Veronica. In de uitzending van Veronica Inside voegt hij eraan toe dat hij in zijn persoonlijke leven altijd rekening houdt met een dergelijk incident. "Ik mag het nooit zeggen van jou en van Johan, maar ik zou best kunnen begrijpen dat wij, als we 's avonds laat in Amsterdam lopen, een pak rammel krijgen van iemand die het gewoon iets minder leuk vindt wat wij hier allemaal aan deze tafel doen", erkent de analist.

"Ik ben altijd heel voorzichtig. Ik zal nooit 's avonds door de stap lopen. Als ik in Amsterdam ga eten, zet ik altijd mijn auto in een parkeergarage en pak ik een taxi naar het restaurant en een taxi terug. Ik houd er gewoon rekening mee dat zoiets kan gebeuren. Ik schrok er heel erg van, maar het zit in mijn systeem dat ik er rekening mee houd dat het kan gebeuren. Je kunt niet zeggen dat het 'onvoorstelbaar' is", legt hij uit. Johan Derksen noemt de gebeurtenis ‘heel treurig en beangstigend’.

Presentator Wilfred Genee laat aan het begin van de uitzending weten dat het eigenlijk niet de bedoeling was om het incident naar buiten te brengen, maar er wordt nu toch over gesproken omdat erover is bericht door het Algemeen Dagblad. Eigenlijk wilde Genee het incident 'doodzwijgen' zolang er onderzoek wordt verricht door de politie. Van der Gijp heeft inmiddels al extra beveiliging. "Ze nemen het bloedserieus", beaamt de doorgaans goedlachse oud-voetballer, die zelf foto's maakte van de schade aan zijn auto. Die werden getoond in het programma en zijn hier te bekijken.