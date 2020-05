Kieft: ‘Je kunt het toch niet maken om Onana voor 50 miljoen euro te kopen?’

Wim Kieft is niet verrast door de buitenlandse belangstelling voor André Onana, maar zou er wel van opkijken als de doelman van Ajax voor een groot bedrag vertrekt. Deze week maakte Onana zijn vertrekwens bekend: de tijd 'is gekomen' voor een stap omhoog, vertelde hij aan het Algemeen Dagblad. Sinds deze week wordt de Kameroener met onder meer Barcelona in verband, al wordt binnen de geledingen in Camp Nou ontkend dat de club aan zijn komst werkt.

Kieft noemt Onana in zijn column voor De Telegraaf een 'geweldige keeper'. Hij somt meerdere kwaliteiten op van de Ajacied: Onana is 'groot, sterk, goed in de lucht en verricht reddingen waarmee hij echt punten pakt voor zijn ploeg', aldus de voormalig international van Oranje. "Onana is ook een instinctieve keeper en daar houd ik van. Door de evolutie van het vak, waarbij veel dingen erin zijn gebracht bij doelmannen, heb je veel gemaakte keepers. Dat is Onana dus niet."

De analist erkent dat clubs 'tegenwoordig enorme bedragen' willen betalen voor topkeepers. In de zomer van 2018 werd bijvoorbeeld tweemaal een recordbedrag neergelegd voor een doelman. Liverpool betaalde 62,5 miljoen euro om Alisson over te nemen van AS Roma, waarna Chelsea een bedrag van 80 miljoen euro overmaakte naar Athletic Club voor Kepa Arrizabalaga. Kieft spreekt echter van een 'rare situatie' omtrent Onana, voor wie Ajax naar verluidt dertig miljoen euro verlangt. "Want wie kan het zich in deze coronacrisis permitteren om voor dik geld spelers te kopen?", vraagt hij zich af.

"In tijden van economische malaise kun je het moreel gezien en richting je achterban toch niet maken om een keeper voor dertig of vijftig miljoen euro te kopen?", voegt hij eraan toe. "De clubs vragen spelers en andere werknemers om geld in te leveren en kloppen aan bij de regering. Dan is het raar als je aan de andere kant straks miljoenen gaat uitgeven." Volgens De Telegraaf hebben behalve Barcelona ook Chelsea, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund naar Onana geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer Albert Botines