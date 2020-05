Neres showt moves op populair nummer; Mitchell Dijks biedt fan unieke kans

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

David Neres bewees deze week over een uitstekend gevoel voor ritme te beschikken. De Braziliaanse aanvaller van Ajax gooide zijn heupen los op het nummer ‘Taste’ van de bekende Amerikaanse rapper Tyga.





Ook Neres’ ploeggenoot Razvan Marin poogde deze week een dansje, al oogde de Roemeen een stuk houteriger.





Voor Georginio Wijnaldum was het een bijzondere week. De middenvelder maakte donderdag via Instagram namelijk de geboorte van zijn zoon Julián Emilio wereldkundig.





We blijven in de geboortesfeer, want Anouk Hoogendijk liet vrijdag weten dat zij in verwachting is van een kindje. Tonny Vilhena werd twee weken geleden vader en trok er deze week op uit met zijn zoontje.





Paris Saint-Germain werd deze week officieel uitgeroepen tot kampioen van Frankrijk. Diverse spelers van de grootmacht vierden de landstitel op social media.





Mitchell Dijks doodt de tijd tijdens de coronacrisis met de populaire game Call of Duty Modern Warfare (game mode: Warzone). De verdediger van Bologna maakte vrijdag een prachtig gebaar, door een van zijn Instagram-volgers samen met diens vrienden uit te nodigen voor een potje mét headset!





Ook Memphis Depay en Kevin-Prince Boateng vermaakten zich deze week overigens met de PlayStation.





Feyenoord hervatte de training vrijdag weer in groepjes. Dat leidde tot de nodige contente gezichten.





John Terry deed vrijdag een potje voettennis met zijn dochter Summer Rose.





Marc-André ter Stegen vierde deze week zijn 28ste verjaardag. Ook Mesut Özil had reden voor een feestje: zijn partner Amine blies 27 kaarsjes uit.