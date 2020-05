Feyenoord gaat uit van gigantische terugval in begroting

De coronacrisis heeft forse financiële gevolgen bij Feyenoord. Algemeen directeur Mark Koevermans geeft in gesprek met RTV Rijnmond te kennen dat er twintig tot dertig procent op de begroting moet worden bezuinigd. Het betekent dat er ook aan de spelers gevraagd zal worden of zij salaris willen inleveren.

“Dit seizoen hebben we geen problemen, tot eind juni kunnen we aan alle verplichtingen voldoen. We zijn nu bezig met de begroting voor volgend seizoen, maar we gaan er vanuit dat we tot december zonder publiek spelen. Dan moet je denken aan een bezuinigingsoperatie van twintig tot dertig procent”, geeft Koevermans te kennen. Het Algemeen Dagblad becijfert dat dit neerkomt op 22,5 miljoen euro. “Iedereen zal daar aan bij moeten dragen. Bij een voetbalclub, dus ook bij Feyenoord, bestaat vijftig procent uit personeelskosten, dus daar moet scherp en goed naar gekeken worden.”

“We hopen dat het een tijdelijke crisis is. Daarna willen we weer op gang komen, want er zal toch een keer er publiek mogen komen”, stelt de algemeen directeur van Feyenoord. Hij bevestigt dat er aan spelers een salarisoffer gevraagd gaat worden, zoals dat ook bij PSV en Willem II het geval is. “Als ik zeg alle personeelskosten, geldt dat ook voor de spelers, technische staf en het management. We zijn met de spelers in gesprek en hebben de belofte gemaakt dat op het moment dat het concrete voorstel er is, we dat met hen netjes gaan bespreken.”

Koevermans beaamt dat het niet gemakkelijk wordt om spelers binnen te halen. “Maar we willen aan de andere kant ook volgend seizoen een volwaardige selectie op het veld hebben om mee te doen om de prijzen”, stelt hij. Er wordt gevraagd hoe Koevermans staat tegenover het beëindigen van het Eredivisie-seizoen, dat Feyenoord besloot op een derde plaats. “Een beetje tweeledig. Aan de ene kant sta je op de plek waar je staat. Omdat de beker niet uitgespeeld wordt, krijg je dat ticket. We houden nog een kleine slag om de arm of we het ticket voor de groepsfase van de Europa League krijgen, omdat het nog moet blijken hoe de UEFA hierover denkt.”

“Aan de andere kant waren we met een goede reeks bezig, dus wat had er nog kunnen gebeuren? Er staat een streep onder en we zijn derde, dus we hopen dat we de groepsfase van de Europa League maar ingaan”, vervolgt Koevermans. Hij geeft aan dat Feyenoord zich niet heeft gemengd in de discussie over promotie en degradatie. “We waren voorstander geweest om met twintig clubs de Eredivisie te gaan spelen, die twee extra thuiswedstrijden waren ook een stukje compensatie geweest richting onze seizoenkaarthouders.”