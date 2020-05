Premier League spreekt zich na beraad uit over uitspelen van competitie

De Premier League-clubs hebben vrijdag nog eens benadrukt dat het de bedoeling is dat de competitie dit seizoen afgemaakt wordt, zo maakt de Engelse competitie in een statement bekend. De belanghebbenden rond de Premier League hebben vrijdag met elkaar om tafel gezeten om het eventueel uitspelen van de competitie te bespreken. In die vergadering hadden clubs de mogelijkheid om zich uit te spreken over het beëindigen van de Premier League, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd.

De Eredivisie en de Ligue 1 hebben inmiddels al wel definitief een punt gezet achter de huidige jaargang. De clubs in de Premier League konden zich vrijdag ook uitspreken voor een dergelijk scenario, maar daar is voorlopig nog geen sprake van. In een statement benadrukken alle Premier League-clubs dat het de bedoeling blijft dat de competitie in de komende maanden wordt uitgespeeld. Tijdens de vergadering zijn de stappen besproken die genomen moeten worden om de Premier League te hervatten.

“De Premier League en de clubs overwegen om de eerste voorzichtige bewegingen vooruit te maken en zullen alleen weer gaan trainen en spelen met goedkeuring van de regering en de medische experts. We zijn positief over het initiatief van de regering voor een medische werkgroep, die zich gaat bezighouden met de terugkeer van topsport”, zo valt er te lezen in het statement. “Er zijn tijdens de vergadering van vrijdag geen beslissingen genomen. Clubs hebben zich uitgelaten over het Project Restart.”

“We zijn het er over eens dat de spelers en managers de sleutel in dit proces zijn, we zullen dan ook constant peilen hoe zij er tegenover staan. De clubs hebben opnieuw bevestigd dat ze dit seizoen willen afmaken”, schrijft de Premier League in zijn statement. Er moeten in de Engelse competitie nog negen speelrondes worden afgewerkt, terwijl er tevens nog twee inhaalwedstrijden op het programma staan. Liverpool gaat aan de leiding in de Premier League, met een voorsprong van 25 punten op naaste achtervolger Manchester City.