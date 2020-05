Bale lijkt signaal af te geven: ‘Die interesse komt er, dat weet ik zeker'

Gareth Bale beschikt bij Real Madrid over een tot medio 2023 lopend contract, maar desondanks wordt de middenvelder annex aanvaller regelmatig gelinkt aan een tussentijds vertrek bij de Koninklijke. Bale lijkt zelf ook na te denken over een vertrek van Real, want de international van Wales laat duidelijk merken dat hij een avontuur in de Major League Soccer niet bij voorbaat uitsluit.

"Het is een competitie die nog steeds groeit en volop in ontwikkeling is", concludeert Bale in de The Hat-Trick Podcast. "Er zijn veel spelers die nadenken over een overstap richting de Major League Soccer en ik weet zeker dat ik daar op een gegeven moment ook interesse in krijg." De Welshman vertoeft naar eigen zeggen graag in de Verenigde Staten. "Ik vind het geweldig om op vakantie te gaan in Los Angeles en speel heel vaak golf als ik daar ben." Diens zaakwaarnemer Jonathan Barnett heeft ook al meermaals aangegeven dat Bale in de toekomst wellicht naar de MLS of China verhuist. Daarnaast drukt de routinier met een jaarsalaris van 14,5 miljoen euro behoorlijk op de begroting van Real, wat een reden kan zijn voor de club om hem deze zomer te verkopen. Daarnaast wil de Spaanse grootmacht Bale over twee jaar niet gratis de deur laten uitlopen.

De inmiddels dertigjarige Bale benadrukt in de podcast echter ook dat het zijn intentie is om zijn doorlopende contract bij Real uit te dienen. Hij voelt zich samen met zijn gezin thuis in Madrid, ondanks het feit dat trainer Zinédine Zidane hem niet altijd een basisplaats gunt. Komt Bale wel aan spelen toe, dan volgt vaak kritiek. "Het is soms moeilijk om met die kritiek en de druk van het spelen bij Real om te gaan", zo erkent de ex-speler van Tottenham Hotspur. "Het is zaak om daar op de juiste manier mee om te gaan en rustig te blijven. Ik moet in zulke situaties antwoord geven op het veld."

De vlag met deze tekst kwam Bale op nogal wat kritiek te staan

Wales kwalificeerde zich vorig jaar voor het EK, dat inmiddels is uitgesteld tot de zomer van 2021. Bale poseerde na de 2-0 zege op Hongarije met een vlag met daarop de tekst ‘Wales. Golf. Madrid. In that order’. Het kwam hem op de nodige kritiek te staan, met namen vanuit de Spaanse media. "Ik had op internet al gezien dat die vlaggen waren gemaakt. Sommige ploeggenoten zeiden toen dat we er een moesten bemachtigen, mochten we ons daadwerkelijk plaatsen. Ik zie toen: ‘Prima, ga je gang’. Het was gewoon een grapje, een beetje dollen. Mensen mogen daar dan weer een mening over hebben, geen probleem."