‘Chinezen willen slag slaan en melden zich met miljoen euro in Eredivisie’

Tiajin Tianhai FC lijkt in pole position te liggen in de strijd om Mark Diemers. Veronica Inside meldt op basis van bronnen dat een afvaardiging van de Chinese club in Sittard is om over een transfer van de Fortuna-middenvelder te praten. Diemers, wiens contract in Zuid-Limburg nog ruim een jaar doorloopt, wordt tevens begeerd door FC Groningen. Er is echter een verschil tussen het aanbod van de Trots van het Noorden en de vraagprijs van Fortuna.

Dat Tiajin, dat uitkomt in de hoogste Chinese divisie, Diemers graag wil overnemen blijkt uit het feit dat de Chinezen een miljoen euro overhebben voor de transfer, zo klinkt het. De Telegraaf wist onlangs al te melden dat de 26-jarige middenvelder wordt gevolgd door een club uit China, zonder daarbij specifiek een naam te noemen. Er werd echter wel benadrukt dat Diemers onlangs vader is geworden en daardoor liever in Nederland blijft. Ook Vitesse-aanvaller Bryan Linssen, eveneens gelinkt aan Feyenoord, en ploeggenoot Tim Matavz kunnen naar verluidt binnenkort een lucratieve transfer maken naar de Chinese competitie.

FC Groningen is ook nog in de markt voor Diemers, al kan de vraagprijs van Fortuna een struikelblok vormen. Volgens De Limburger mag de middenvelder pas vertrekken bij een bod van een miljoen euro, terwijl de beleidsbepalers in Groningen niet verder willen gaan dan vijf ton. Het is nog niet duidelijk of er op korte termijn een nieuw bod wordt uitgebracht op Diemers, die in 2018 neerstreek bij Fortuna en tot dusver tot 16 doelpunten en 17 assists in 67 wedstrijden kwam.

Hoofdtrainer Kevin Hofland liet onlangs tegenover Voetbal International al weten dat hij niet uitsluit dat Diemers deze zomer uit Sittard vertrekt. "Met dit coronavirus is er veel onzeker, maar ik neem toch aan dat clubs in Nederland hem op het oog hebben. Ik vind ook dat hij nu de volgende stap moet maken. Als hij vertrekt verliezen we een belangrijke speler, maar aan de andere kant is dat waar Fortuna op ingezet heeft."