Justin Kluivert: ‘Zelfs toen ik het doorhad, was het nog een beetje raar’

Justin Kluivert treedt als profvoetballer momenteel in de voetsporen van vader Patrick, die voor onder meer Ajax, AC Milan, Barcelona en Oranje speelde. De twintigjarige aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte bijna twee jaar geleden de overstap naar het Italiaanse AS Roma. Kluivert geeft in een uitgebreid interview op de website van AS Roma te kennen dat mensen in het verleden anders op hem hebben gereageerd, vanwege zijn bekende vader.

“Natuurlijk keek ik tegen mijn vader op toen ik jong was, dat doe ik nog steeds. Hij probeert er ook voor te zorgen dat ik me blijf verbeteren. Maar ik was ook fan van andere spelers, zoals Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Het duurde even voordat ik in de gaten kreeg dat mijn vader een grootheid was in het voetbal. Zelfs toen ik het doorhad, was het nog een beetje raar. Want hij was gewoon mijn vader, begrijp je? Ik heb hem niet zien spelen toen hij op zijn top was, maar mensen bewonderden hem voor wat hij bereikt had. Ik bewonderde hem ook, alleen zag ik het op een andere manier”, vertelt Kluivert.

De aanvaller beaamt dat mensen anders naar hem keken omdat hij de ‘zoon van’ is. “Als je tien jaar oud bent, denken veel mensen dat je puur gekozen wordt door wie je vader is. Maar dat heeft me juist altijd gemotiveerd. Dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben, ik ben daar een betere speler door geworden. Het heeft me iedere dag gemotiveerd om te laten zien dat het allemaal niets te maken heeft met mijn naam of iets anders”, stelt Kluivert. Hij heeft naar eigen zeggen altijd het idee gehad dat hij als profvoetballer in de voetsporen van zijn vader zou treden.

“Op een bepaalde leeftijd krijg je het gevoel dat je een grote speler kan worden. Bij Ajax zeiden de trainers in de jeugd altijd: ‘In dit team gaan twee of drie spelers het redden’. Dat kijk je rond in de kleedkamer en denk je: ben ik dat? Hoor ik bij de beste drie spelers? Het motiveert je om iedere dag harder te werken en beter te worden dan de rest”, gaat de aanvaller verder. Hij geeft te kennen dat er nog altijd veel contact bestaat met zijn voormalig ploeggenoten van Ajax. In januari 2017 maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

“Daar droom je van en ik had tien jaar lang keihard gewerkt om in die positie te komen”, zegt Kluivert. Hij speelde uiteindelijk 56 officiële wedstrijden voor Ajax, alvorens hij in de zomer van 2018 koos voor een overstap naar AS Roma. “In eerste instantie was ik niet bezig met een vertrek. Maar er kwamen interessante aanbiedingen en kansen, die ik met mijn familie wilde bespreken. Het was zeker niet een makkelijke beslissing, omdat ik mijn hele leven bij Ajax had gespeeld. Uiteindelijk geloofde ik er in dat ik de stap kon maken.”

“Ik zag AS Roma het seizoen ervoor de halve finale van de Champions League halen. Dit is een grote club en vormde een grote uitdaging. De stad is prachtig en bovendien is dit een plek waar ik me kan ontwikkelen als speler, dus het is een win-win-situatie”, aldus Kluivert. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 35 optredens en in de huidige jaargang speelde hij onder de nieuwe trainer Paulo Fonseca voorlopig 27 wedstrijden, waarin de aanvaller goed was voor 7 doelpunten en 2 assists. Kluivert heeft dit seizoen tevens een nieuw rugnummer, daar hij met 99 op zijn rug speelt.

“Toen ik hier kwam, heb ik ervoor gekozen om met het rugnummer van mijn vriend Abdelhak Nouri te spelen. Ik denk nog altijd iedere dag aan hem. Ik had mezelf voorgenomen om een jaar met 34 te spelen, dat wilde ik voor hem doen”, legt Kluivert uit. “Afgelopen zomer wilde ik eigenlijk rugnummer 11, maar Aleksandar Kolarov speelt daarmee. Ik heb het hem honderd keer gevraagd, maar hij wil het niet afstaan. Er zaten andere nummers in mijn hoofd en uiteindelijk is het 99 geworden, vanwege mijn geboortejaar 1999.”