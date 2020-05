Coronacrisis dwingt Sneijder tot uitstellen van afscheidsduel met sterrenelftal

De afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder, die gepland stond voor 9 juni, is met een jaar uitgesteld, zo meldt managementbureau Players United vrijdagmiddag. Minister-president Mark Rutte meldde onlangs dat er tot 1 september geen grote sportevenementen mogen plaatsvinden vanwege de coronacrisis, waardoor ook het afscheidsduel van Sneijder komt te vervallen. De recordinternational van Oranje, met 134 interlands achter zijn naam, krijgt nu op 9 juni 2021 een afscheid aangeboden in de Galgenwaard.

Voornoemde datum is er een met een speciaal tintje voor Sneijder, want op die dag viert de oud-middenvelder zijn 37ste verjaardag. Bij de zogeheten Legacy Match in Utrecht worden de twee elftallen gecoacht door Bert van Marwijk en José Mourinho. Sneijder bereikte met eerstgenoemde trainer de finale van het WK in 2010. Ondanks het verliezen van de eindstrijd werd de voormalig spelmaker destijds aangemerkt als een van de beste spelers van het toernooi. In datzelfde jaar veroverde Sneijder samen met Mourinho de Champions League. In de finale werd het Bayern München van toenmalig trainer Louis van Gaal met 0-2 verslagen.

Sneijder liet in december al weten dat verschillende namen komen opdraven voor de afscheidswedstrijd, die vanwege de coronacrisis dus met een jaar is uitgesteld. "Het wordt een wedstrijd tussen een Oranje-sterrenelftal en een team van de spelers met wie ik bij mijn clubs Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray heb samengespeeld." Onder meer Mark van Bommel, Arjen Robben, Patrick Kluivert, Samuel Eto’o en Marco Materazzi hebben al hun medewerking toegezegd.

De voormalig middenvelder, die in augustus vorig jaar een punt zette achter zijn loopbaan, nam in september 2018 officieel afscheid van het Nederlands elftal. Hij deed een uur mee in de oefeninterland tegen Peru (2-1 overwinning) en werd na afloop in het zonnetje gezet door de KNVB. De bij Ajax doorgebroken Sneijder vertegenwoordigde Oranje op drie WK’s en drie EK’s en kwam uiteindelijk tot 31 doelpunten.