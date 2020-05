KNVB heeft volledige steun van UEFA bij schrappen bekerfinale

De finale van de TOTO KNVB Beker kan vanwege de aanhoudende coronacrisis niet worden gespeeld, zo liet de KNVB vorige week vrijdag weten. Er komt dan ook geen winnaar, wat met name bij finalist FC Utrecht tot grote ontevredenheid heeft geleid. De beslissing van de voetbalbond om de eindstrijd te schrappen kan echter rekenen op de steun van de UEFA, zo maakt de KNVB via de officiële kanalen bekend..

"Over toelating tot de Europa League 2020/2021: Indien een nationale bond om legitieme redenen een besluit neemt over het voortijdig beëindigen van de bekercompetitie, dan kan geen winnaar worden aangewezen op sportieve gronden", zo valt te lezen in een brief die is verstuurd naar de KNVB en FC Utrecht en die in handen is gekomen van de NOS. Op de burelen van de KNVB wordt de steunbetuiging van de Europese voetbalbond gezien als een flinke meevaller, zeker nu er onder meer door het stopzetten van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie forse kritiek is op het beleid van directeur betaald voetbal Eric Gudde.

De UEFA ziet graag dat het Europese ticket dat is verbonden aan het winnen van de bekerfinale gaat naar de hoogst geklasseerde club achter de Champions League-deelnemers, in dit geval nummer drie Feyenoord. Hierdoor lijkt de Rotterdamse club zich op te kunnen maken voor de groepsfase van de Europa League. Het op het een-na-beste plaatsbewijs gaat in de plannen van de UEFA naar nummer vier PSV, dat instroomt in de derde voorronde van de Europa League. Nummer vijf Willem II begint het Europese avontuur in de tweede voorronde.

Nummer zes FC Utrecht, dat normaal gesproken op 19 april tegenover Feyenoord zou staan in de finale van de TOTO KNVB Beker, is woedend over het besluit van de KNVB. Voorzitter Frans van Seumeren schoof afgelopen week in verschillende praatprogramma's aan om zijn ongenoegen te uiten. "Ik vind dat we niet correct zijn behandeld door de KNVB, het is ontzettend onrechtmatig", zo zei de preses zondag in Studio Sport. Volgens hem heeft de KNVB in de videovergadering van vorige week vrijdag totaal geen aandacht besteed aan de bekerfinale. "Het woord is vrijdag niet gevallen en er is ook geen uitleg gegeven. Er moest nog maar één wedstrijd worden gespeeld, de finale, en het gaat ook om heel veel geld. Want je komt direct in de Europa League. En het wordt gewoon bij het grofvuil gezet." Van Seumeren vecht de uitspraak aan bij de voorzieningenrechter én bij de UEFA.

De NOS brengt evenwel in herinnering dat de UEFA in de richtlijnen omtrent de coronacrisis, afgegeven op 23 april, de bonden nog enige vrijheid gaf in de verdeling van de Europese tickets. Naar nu blijkt is onder meer de KNVB toch gebonden aan enkele restricties. Alle voetbalbonden in Europa hebben tot 25 mei de tijd om met een gedegen plan over de invulling van het restant van het seizoen te komen. Naast de Eredivisie is ook de Ligue 1 definitief stilgelegd, zo werd donderdag duidelijk. In tegenstelling tot Nederland is in Frankrijk met Paris Saint-Germain wél een kampioen aangewezen.