Van Dijk als voorbeeld in jacht op ‘ultiem doel’: ‘De beste door die overstap'

Niklas Süle was bij Bayern München een vaste waarde in het centrum van de defensie, tot een zware kruisbandblessure de 24-jarige verdediger in oktober vorig jaar ver terugwierp. Het laatste halfjaar stond hierdoor in het teken van herstellen en weer helemaal fit worden, al is het vanwege de coronacrisis nog niet helemaal duidelijk wanneer hij zijn rentree kan maken. Süle hoopt sterker dan ooit terug te keren, met Virgil van Dijk als een van zijn grote voorbeelden.

De ambitieuze Süle wil nog steeds de ‘beste verdediger ter wereld’ worden en verwijst in een interview op de website van Bayern naar de route die Van Dijk in de afgelopen jaren heeft afgelegd. "Van Dijk ging op zijn 27ste naar Liverpool en groeide met die overstap uit tot de allerbeste verdediger die er momenteel is. Net voor zijn dertigste heeft hij de absolute top bereikt." Süle denkt daarom dat zijn beste jaren nog moeten komen. "Vanaf je 25ste kom je in de beste fase van je loopbaan terecht. Je beschikt dan over de nodige ervaring en je bent daarnaast topfit."

Alphonso Davies: 'Spelen voor Bayern is een droom die uitkomt'

Süle, die bij Bayern vastligt tot medio 2022, heeft een duidelijk doel voor ogen. "In de komende twee of drie jaar wil ik de volgende grote stap zetten", zo benadrukt de verdediger van der Rekordmeister. "Ik ben pas tevreden als de mensen mij als de beste verdediger ter wereld beschouwen. Dat is het ultieme doel." Süle speelt al bij een topclub, terwijl Van Dijk een tussenstap maakte bij Southampton. "En bij Liverpool is hij alleen maar beter geworden. Bij Bayern heb ik alle mogelijkheden om ook steeds beter te worden. Ik moet keihard blijven werken, dan is het vervolgens helemaal aan mij of ik wel of niet de beste verdediger ter wereld word."

Het is niet de eerste keer dat Süle Van Dijk aanhaalt, want in september vorig jaar, voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel tussen Duitsland en het Nederlands elftal (2-4), was de Bayern-stopper ook al lovend over de kwaliteiten van de Nederlander. "Zijn fysieke voorkomen is ongekend. Ik heb weleens mandekking tegen hem moeten spelen (In het Champions League-duel tussen Bayern en Liverpool in 2019, red.) en daarbij merkte ik wat een kerel het is. Terwijl ik zelf toch ook geen kleintje ben", zo liet de 1,95 meter lange Süle destijds optekenen in de Duitse media.