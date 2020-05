Dani, Westermann en Pantelic door Ajax gekozen in ultiem cultelftal

Ajax heeft op de clubwebsite zijn eigen cultelftal samengesteld met spelers die in het verleden in Amsterdam onder contract stonden. De elf spelers die in het team zijn opgenomen hadden wisselend succes in de Johan Cruijff ArenA. Zo is gekozen voor Jeroen Verhoeven tussen de palen, terwijl in de achterhoede Tottenham Hotspur-verdediger Davinson Sánchez staat geposteerd. De Colombiaanse verdediger maakte grote indruk bij Ajax en werd voor maximaal 42 miljoen euro verkocht aan the Spurs. “Voetballer die zeer geliefd is bij (een klein deel van) het publiek, ondanks relatief (meestal) weinig succes. Bij het horen van de naam is er direct sprake van herkenning en enige nostalgie”, omschrijft Ajax de definitie van een cultspeler.

De achterhoede bestaat uit Hatem Trabelsi, Sánchez, Heiko Westermann en Mitchell Dijks. “Een Noord-Hollander met een hoog aaibaarheidsgehalte, een open boek bovendien. Wie Dijks ook tegenover zich heeft, hij zal zich nooit anders voordoen. En interviews met hem zijn zelden clichématig”, schrijft Ajax op de website. Frank de Boer liet hem debuteren, maar vond dat de linksback zich nog wel eens liet afleiden door randzaken. “Bepaalde randzaken vond hij toen veel belangrijker. Dat heb ik hem twee jaar lang proberen duidelijk te maken, maar het kwartje viel niet. Een tatoeage op je kuit laten zetten, twee dagen voor de wedstrijd, dat is niet professioneel. Als dat belangrijker is dan een wedstrijd van Ajax 1, tja..”

Op het middenveld heeft Ajax gekozen voor Eyong Enoh, Gabri en Dani. De club noemt Enoh ‘een echte cultheld’. “De verdedigende middenvelder stak niet onder stoelen of banken dat hij gelovig was. Voor wedstrijden liet de Afrikaan altijd zijn gezicht in de kerk zien. Niets wilde hij aan het toeval overlaten. Vervolgens was het tijd voor de strijd op het veld.” De Amsterdammers konden Dani onmogelijk uit het cultelftal houden. “Een elegante Portugees die niet alleen geadoreerd werd door Ajax-supporters, maar ook door heel veel vrouwen in Nederland. Een speler waarvan misschien meer posters dan shirts werden verkocht”, zo klinkt het. “Met name buiten de lijnen stond de Portugees erom bekend veelvuldig te scoren.”

In de voorhoede zijn Marko Pantelic en Andy van der Meijde terug te vinden. Bij laatstgenoemde ging het fout toen hij bij Ajax vertrok. “Verslavingen en fouten in zijn privéleven zorgden ervoor dat het bergafwaarts ging”, zo erkende de voormalig buitenspeler. “Ook na zijn loopbaan als voetballer blijft de voormalig international van Oranje zijn status als cultheld waarborgen. Met zijn YouTube-serie 'Bij Andy in de auto' zorgt hij wekelijks voor losse, spraakmakende interviews.”

Pantelic wordt op de website ‘zonder twijfel een van de meest zelfverzekerde voetballers die Ajax ooit gehad heeft’. “Het was vooral het overkomen van Pantelic dat hem bijzonder maakte. Hij oogde vrijwel altijd moe, maar in werkelijkheid was hij dat niet. De Serviër was positief ingesteld. Als hij een bal verkeerd kreeg aangespeeld, deerde dat hem niet. Integendeel zelfs. De aanvaller trakteerde zijn teamgenoten regelmatig op positieve duimpjes voor de inzet. De spits was altijd vol zelfvertrouwen. Ajax moest de titel dat seizoen aan FC Twente laten en daar had Pantelic een duidelijke verklaring voor. “Ik kwam pas in de 6e speelronde. Daarvoor zijn de punten verspeeld.”

Hyun-Jun Suk mag niet ontbreken in het Ajax-cultelftal. De Zuid-Koreaan kwam op de bonnefooi naar Nederland en vroeg langs het veld bij een training aan toenmalig trainer Martin Jol of hij stage mocht lopen. Na een aantal dagen aandringen gaf Jol groen licht en slaagde Suk erin om te overtuigen. “De Zuid-Koreaan was niet de meest gepolijste speler, integendeel zelfs, maar ging vol overgave voor zijn droom in het rood-witte shirt. Daardoor raakte de aanvaller geliefd bij het publiek. Kwalitatief was het misschien niet altijd even goed, maar aan zijn tomeloze inzet viel nooit wat op aan te merken. Een officiële treffer in Ajax 1 maakte hij nooit."