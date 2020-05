Klopp: ‘In 2011 was ik al erg dronken, maar in 2012 kreeg ik niks meer mee’

Het aantrekken van Jürgen Klopp in 2008 bleek een schot in de roos te zijn voor Borussia Dortmund. Na enkele tegenvallende jaren wilde BVB weer meedoen om de landstitel en onder aanvoering van de huidige manager van Liverpool lukte het om de hegemonie van Bayern München in de Bundesliga te doorbreken. Klopp gidste Dortmund in 2011 en 2012 naar het kampioenschap, al kan hij zich weinig meer herinneren van de festiviteiten na de tweede landstitel.

"Na het kampioenschap 2012 was er sprake van echte blijdschap", stelt Klopp in een interview op het Twitter-kanaal van Dortmund, de club die hij tussen 2008 en 2015 diende. "Het leek wel alsof we kampioen waren geworden in de regionale A-klasse in het noordwesten van Duitsland. De viering was geweldig, ook met alle drank die er bij kwam kijken. Dat zou vandaag de dag echter niet meer mogelijk zijn." Klopp was bij de titel in 2011 flink van de kaart. "Ik was toen erg dronken, maar in 2012, nadat we de dubbel hadden gewonnen, kreeg ik niks mee van het feestvieren. Dan weet je gelijk wat alcohol met sommige mensen doet."

Klopp waarschuwt derhalve voor de gevaren van overmatig alcoholgebruik. "Drink niet teveel, anders heb je geen herinneringen aan de mooiste momenten uit je leven." Een van de mooiste momenten uit het leven van de Liverpool-manager kwam op 30 april 2011, toen het kampioenschap in de wacht werd gesleept door Dortmund dankzij een 2-0 zege op 1. FC Nürnberg. Al tijdens het duel werd er feest gevierd door de aanhang, daar Bayer Leverkusen, de enige overgebleven concurrent met 2-0 achterstond tegen 1. FC Köln. Desondanks bleef Klopp driftig coachen langs de lijn. "Dat is nou eenmaal mijn baan", benadrukt de Duitse oefenmeester. "Zelfs met een 2-0 voorsprong dacht ik nog niet aan het drinken van bier!"

"Het was nog niet gedaan, al wist ik diep van binnen dat er niets meer mis kon gaan", vervolgt Klopp zijn terugblik op de eerste landstitel als coach van Dortmund. "Het is de verantwoording van een trainer om ondanks alles professioneel te blijven. Je moet aanwijzingen en instructies blijven geven en blijven nadenken over de tactiek van je elftal. En je moet niet bang zijn om spelers op hun donder te geven, daarom zit ik nog steeds in die modus. Al wist ik ook wel dat het gespeeld was."

De eerste landstitel bij Dortmund bracht de trainersloopbaan van Dortmund in een stroomversnelling. "De promotie met FSV Mainz 05 naar de Bundesliga (in 2004, red.) was zeer onverwacht, waardoor ik niet wist wat er daarna zou gebeuren. Het was namelijk een ongelooflijke prestatie. Maar om dit Onder 19-elftal, want zo noem ik dat elftal van Dortmund, naar de titel te leiden was geweldig. Het veranderde ons leven voorgoed. En nu ik er toch over nadenk, met bijna alles spelers uit die tijd heb ik nog contact." Klopp verliet Dortmund in de zomer van 2015 en werd in oktober van dat jaar aangesteld door Liverpool, kort na het ontslag van Brendan Rodgers op Anfield.