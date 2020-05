Bosz: ‘Hij is de beste verdedigende middenvelder met wie ik gewerkt heb’

Bayer Leverkusen is erin geslaagd om Charles Aránguiz langer vast te leggen. De Chileense middenvelder leek met een aflopend contract op weg naar de uitgang, maar beide partijen hebben elkaar toch gevonden in een nieuwe overenenkomst. Aránguiz heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een nieuw driejarig contract, waardoor hij tot aan de zomer van 2023 vastligt in Leverkusen.

De Chileen kwam in 2015 bij Leverkusen terecht. De Bundesliga-club nam hem destijds voor en bedrag van dertien miljoen euro voer van het Braziliaanse Internacional. Hij heeft zich in Duitsland ontwikkeld tot steunpilaar van de club. Tot dusver kwam de 31-jarige middenvelder tot 130 wedstrijden in alle competities. Deze jaargang staat de teller op 27 wedstrijden voor de controleur.

Technisch directeur Simon Rolfes is zeer verheugd met het aanblijven van Aránguiz. “Hij is een steunpilaar voor onze selectie”, zo laat hij weten op de clubwebsite. “Charles is in staat het spel te lezen, op het juiste moment te versnellen, hij straalt rust uit en geeft zijn medespelers houvast en zekerheid. Dat hij voor drie jaar verlengt, is een goed teken voor onze sportieve toekomst.”

De contractverlenging zal ook trainer Peter Bosz goed doen. Hij omschrijft de 78-voudig internatoinal als ‘de beste controlerende middenvelder’ met wie hij heeft gewerkt. “Echt een topspeler. Hij is niet explosief snel, maar gaat altijd voorop in het agressief naar voren verdedigen. Bovendien verspeelt hij bijna geen bal”, aldus Bosz over de routinier, die in Europa eerder het shirt van Udinese droeg.