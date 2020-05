AZ contracteert Amsterdams talent: ‘Dit zou pas het begin moeten zijn’

Fons Gemmel heeft vrijdag zijn eerste profcontract bij AZ getekend. De Alkmaarders binden de talentvolle rechtsback tot medio 2022. Gemmel speelt zijn wedstrijden in AZ Onder 19 en is afkomstig uit Amsterdam, waar hij tot 2015 in de jeugd van AFC speelde. Hij zat al diverse keren bij de wedstrijdselectie van Jong AZ, maar moet nog wachten op zijn debuut in het betaalde voetbal.

“Dit is voor mij een teken dat ik op de goede weg ben”, vertelt Gemmel op de clubwebsite na het ondertekenen van zijn contract. “Ik heb veel beelden geanalyseerd en extra uren op het trainingsveld gemaakt om mezelf te verbeteren. Dit voelt als een beloning voor het harde werken en de tijd die ik erin heb gestoken. Het is mooi dat ik nu mijn contract mag tekenen, maar dit zou pas het begin moeten zijn.”

Gemmel heeft voor zichzelf duidelijke doelen gesteld. “Komend seizoen is het mijn doel een basisplaats te veroveren bij Jong AZ”, zo laat het talent weten. “Ik wil veel speelminuten maken, stappen blijven zetten in mijn ontwikkeling en hoop snel bij AZ 1 aan te sluiten. Om dat te bereiken moet ik steeds tiptop zijn en laten zien er alles voor over te hebben.”

Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding bij AZ, vertelt dat Gemmel het afgelopen seizoen een basisplaats heeft veroverd in de hoogste jeugdploeg van de Alkmaarders. Inmiddels mag hij zich een dragende kracht noemen. “Dat getuigt van onverstoorbaarheid. Hij is in staat iedere training tot het gaatje te gaan en haalt daarmee het maximale uit zichzelf. Daarnaast beschikt hij over fysieke eigenschappen en technische vaardigheden die van hem niet alleen een sierlijke speler maken, maar waarmee hij bovenal in potentie kan uitgroeien tot een uitstekende vleugelverdediger", aldus Brandenburg.