Ajax kan vervanger Ziyech vinden in Eredivisie, Oostenrijk, Italië of Engeland

De KNVB zette vorige week definitief een streep door het Eredivisie-seizoen en dat betekent dat Hakim Ziyech zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld heeft. De 27-jarige spelmaker mag zich per 1 juli speler noemen van Chelsea, dat veertig miljoen euro betaalt om hem in te lijven. Ajax ziet met deze transfer een van zijn absolute smaakmakers de deur uitlopen en het is nog niet duidelijk op welke manier trainer Erik ten Hag het door het vertrek van Ziyech ontstane gat precies op gaat vullen. De Amsterdammers hebben enkele opties om binnen de huidige selectie te schuiven, maar een vergelijkbare speler als de Marokkaans international loopt er momenteel niet rond in de Johan Cruijff ArenA. Voetbalzone zet daarom enkele potentiële vervangers van de sterspeler op een rij.

Door Robin Bruggeman

Met Donny van de Beek, Zakaria Labyad en Jurgen Ekkelenkamp heeft Ten Hag drie spelers in zijn selectie die zichzelf zullen omschrijven als aanvallende middenvelders. Van de Beek is echter een ander type speler dan Ziyech en de kans bestaat dat de Oranje-international aankomende zomer eveneens zal vertrekken. Labyad heeft er op zijn beurt lang uit gelegen met een blessure en lijkt ook als hij fit is niet in aanmerking te komen voor een onbetwiste basisplaats, terwijl de twintigjarige Ekkelenkamp zich nog moet bewijzen. Dusan Tadic werd in de zomer van 2018 al binnengehaald als beoogde opvolger van Ziyech, maar de Serviër is in Amsterdam inmiddels uitgegroeid tot spits, die ook vanaf de flanken kan spelen. Verder speelde ook David Neres in het verleden al eens op de nummer 10-positie. De Braziliaan komt met zijn specifieke kwaliteiten echter het best tot zijn recht op de vleugels. Hetzelfde lijkt te gelden voor zijn landgenoot Antony, die zich in de voorbereiding op het aankomende seizoen aan zal sluiten bij Ajax.

Als Ten Hag het idee heeft dat hij het vertrek van Ziyech niet intern op kan vangen, zal hij zich bij Marc Overmars melden. De oefenmeester moet voorlopig wel even geduld hebben, aangezien hij eerder deze week zelf al aangaf dat vanwege de coronacrisis 'alle seinen momenteel op rood staan'. Directeur voetbalzaken Overmars heeft echter ongetwijfeld wel een aantal lijstjes klaarliggen met mogelijke vervangers van de smaakmaker en zal waarschijnlijk ook bekend zijn met de werkwijze van databureau SciSports. Hier krijgen spelers aan de hand van verschillende criteria uit prestaties uit het verleden een rating mee, waardoor zij makkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. De cijfers die SciSports een speler geeft, zeggen overigens niet per definitie of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar laat zien of een speler op een bepaald niveau invloed heeft gehad op het teamresultaat. Op deze manier is het mogelijk om spelers die in verschillende competities en op verschillende niveaus spelen met elkaar te vergelijken.

Spelers krijgen in de SciSkill-index een cijfer tussen de 0 en 180 mee dat wordt berekend aan de hand van vijf componenten: een rating voor het aantal tegendoelpunten, het aantal gemaakte doelpunten, een rating voor de aanvallende bijdrage en de verdedigende bijdrage en een rating voor de competitieweerstand. Een speler als Ziyech zal dus een hoger cijfer krijgen voor zijn aanvallende bijdrage en het maken van doelpunten en een lagere rating voor zijn verdedigende invloed. Ook geeft SciSports spelers een potentiescore mee met de verwachte SciSkill die zij zullen hebben op hun 28e, het moment dat een voetballer normaal gesproken zijn piek beleeft. Het databureau acht het niet aannemelijk dat het skill-cijfer van een speler na deze leeftijd nog zal stijgen.

De huidige score van Hakim Ziyech in de SciSkill Index, zijn hoogste behaalde score in zijn loopbaan en zijn potentiële score.

Dankzij alle data die SciSports verzameld is het ook mogelijk om spelers met elkaar te vergelijken en te kijken in hoeverre hun speelstijl overeenkomt. Voetbalzone is daarom de database ingedoken om een aantal mogelijke interessante vervangers van Ziyech te vinden en heeft daarbij een aantal criteria aangehouden. Aangezien Ajax meestal jonge talenten aantrekt, is gekozen om een maximale leeftijd van 24 jaar aan te houden. Qua geschatte transferwaarde zijn onderstaande spelers op te halen voor minder dan vijftien miljoen euro, op één uitzondering na.

Ziyech wordt door SciSports omschreven als een wide playmaker en een inside forward en in de zoektocht naar een opvolger zijn ook deze posities aangehouden. Dejan Kulusevski is met een similarity van 95% overigens de speler die volgens de database de meeste overeenkomsten vertoont met het spel van Ziyech. Aangezien de door Atalanta aan Parma verhuurde aanvaller na dit seizoen al voor 35 miljoen de overstap maakt naar Juventus, is hij buiten beschouwing gelaten.

Álex Berenguer (24, Spanje) - Torino

Contract: 2023

Marktwaarde: 4,8 miljoen euro

SciSkill: 80,7

Potential: 93,0

Similarity: 94%

Na Kulusevski is Alejandro ‘Álex’ Berenguer de speler die volgens SciSports qua speelstijl het meeste weg heeft van Ziyech. De Spanjaard opereert meestal vanaf de linkerkant, maar kan ook in de as van het veld spelen en was met vijf doelpunten in zeventien wedstrijden bezig aan een succesvol seizoen voordat de Serie A stil kwam te liggen door de coronacrisis. Berenguer werd opgeleid door Osasuna en maakte bijna drie jaar geleden voor 5,5 miljoen euro de overstap naar Il Toro. Zijn SciSkill-waarde en zijn geschatte potentieel liggen wel wat lager dan bij Ziyech het geval is, maar met zijn relatief bescheiden marktwaarde zou Berenguer toch een interessante optie kunnen zijn voor Ajax. Als Berenguer Ten Hag en Overmars inderdaad weet te overtuigen van zijn meerwaarde, zullen de Amsterdammers de concurrentie aan moeten gaan met Athletic Club. De in Pamplona geboren Bask wordt al enige tijd in de gaten gehouden door los Leones.

Giorgi Chakvetadze (20, Georgië) - KAA Gent

Contract: 2023

Marktwaarde: 6,7 miljoen euro

SciSkill: 62,5

Potential: 92,7

Similarity: 92%

Gent slaagde er bijna drie jaar geleden in om Chakvetadze op te pikken bij Dinamo Tbilisi en troefde daarmee een aantal clubs van naam af. Voorzitter Roman Pipia van Dinamo liet niet lang na het vertrek van de ‘Georgische Kaká’ weten dat ook Liverpool, Tottenham Hotspur, TSG Hoffenheim en Bayer Leverkusen geprobeerd hebben de jongeling aan te trekken. Chakvetadze heeft met zijn twintig jaar nog genoeg ruimte om zich te ontwikkelen en was vorig seizoen, voordat een zware knieblessure roet in het eten gooide, met zijn acties, doelpunten en assists een van de absolute smaakmakers aan de kant van Gent. In de huidige voetbaljaargang bleef de inbreng van de spelmaker vanwege zijn blessure vooralsnog beperkt, al is hij inmiddels wel weer helemaal fit. Het Turkse Trabzonspor is sinds enige tijd concreet in de markt voor Chakvetadze en ook AS Roma toont interesse. Gent, dat vreest Jonathan David ook al kwijt te raken, lijkt er echter veel aan gelegen om Chakvetadze wel aan boord te houden en zou zich weleens een stugge onderhandelingspartner kunnen tonen.

Romano Schmid (20, Oostenrijk) - Wolfsberger AC

Contract (bij Werder Bremen): 2023

Marktwaarde: 1,6 miljoen euro

SciSkill: 59,3

Potential: 101,9

Similarity: 88%

Schmid speelt doorgaans wat meer naar achteren dan Ziyech doet. De jonge Oostenrijker heeft echter het inzicht, de steekbal en de dribbelkwaliteiten om ook aanvallend van grote waarde te zijn, terwijl hij verdedigend, net als Ziyech, eveneens veel werk verzet. De middenvelder genoot zijn opleiding bij Sturm Graz en stapte begin vorig jaar, na twee seizoenen bij RB Salzburg, over naar Werder Bremen. De werkgever van onder meer Davy Klaassen koos er echter voor om het talent meteen bij Wolfsberger AC te stallen, waardoor Schmid nog wacht op zijn eerste wedstrijd namens Werder. Met zijn grote potentie en geringe marktwaarde kan de jeugdinternational een interessante optie zijn voor Ajax, dat bovendien zou kunnen profiteren van de penibele situatie waar Werder momenteel in verkeert. De Duitsers worden hard getroffen door de coronacrisis en moeten ook nog altijd vrezen voor degradatie als de Bundesliga inderdaad hervat wordt. Werder staat momenteel onder de rode streep en de achterstand op nummer zestien Fortuna Düsseldorf bedraagt, met een wedstrijd minder gespeeld, vier punten.

Eberechi Eze (21, Engeland) - Queens Park Rangers

Contract: 2021

Marktwaarde: 9 miljoen euro

SciSkill: 72

Potential: 97,8

Similarity: 87%

Tot een aantal jaar geleden leek het onmogelijk om een Engels talent naar het vasteland van Europa te halen, maar dankzij onder meer Jadon Sancho wordt deze optie steeds aantrekkelijker. Ajax zou hiervan kunnen profiteren door te informeren bij Eze, die ondanks aanhoudende geruchten nog altijd in de Championship actief is bij QPR. De international van Jong Engeland is uitgegroeid tot een van de meest begeerde spelers op het tweede niveau en was in het huidige seizoen al goed voor twaalf doelpunten en acht assists. De aanvallende middenvelder wordt genoemd bij onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur en QPR moet hem, als hij ervoor kiest om zijn contract niet te verlengen, na dit seizoen verkopen als de club nog geld aan hem wil verdienen. Vanwege de concurrentie zou het lastig kunnen worden voor een club als Ajax om Eze weg te plukken uit Londen, maar wellicht dat de Amsterdammers hem met het vooruitzicht op veel speelminuten in het eerste en deelname aan de Champions League kunnen verleiden de Noordzee over te steken.

Ludovic Blas (22, Frankrijk) - FC Nantes

Contract: 2024

Marktwaarde: 8 miljoen euro

SciSkill: 77,6

Potential: 102,1

Similarity: 86%

Blas wist na een doelpunt in de finale van het EK Onder-19 in 2016 al snel de schijnwerpers op zich gericht. Het kostte de jonge Fransman vervolgens echter een aantal jaar om zijn ideale positie te vinden en na als spits en als buitenspeler te hebben gespeeld, zakte het talent verder terug naar het middenveld. Desondanks blijft Blas aanvallend een gevaarlijk wapen en is hij met vijf doelpunten gedeeld clubtopscorer van Nantes in de Ligue 1. Les Canaris namen hem afgelopen zomer voor acht miljoen euro over van Guingamp, waar Blas werd opgeleid en meer dan honderd wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Zijn tot medio 2024 doorlopende contract maakt hem geen makkelijk transferdoelwit, maar de mogelijkheid om voor de prijzen te kunnen spelen zou hem ertoe kunnen verleiden de middenmoter achter zich te laten. Blas heeft met zijn potential van 102 in ieder geval nog genoeg ruimte om uit te groeien tot een zeer waardevolle speler.

Calvin Stengs (21, Nederland) - AZ

Contract: 2023

Marktwaarde: 18 miljoen euro

SciSkill: 82,9

Potential: 116,6

Similarity: 79%

Stengs is de enige speler uit deze lijst met een marktwaarde van meer dan vijftien miljoen en zijn potentie wordt door SciSports zelfs nog hoger ingeschat dan die van Ziyech. De smaakmaker van AZ wordt al langere tijd in genoemd als mogelijke aanwinst voor Ajax en Stengs was in het net stopgezette Eredivisie-seizoen een van de drijvende krachten achter de succesvolle campagne van de Alkmaarders. Het zal voor Ajax lastig worden om de enkelvoudig international van het Nederlands elftal los te weken bij de titelconcurrent en in deze onzekere tijdens is het nog maar de vraag of de club bereid is om zijn transferrecord opnieuw te verbreken. Er bestaan echter weinig twijfels of Stengs een meerwaarde zal zijn voor de ploeg van Ten Hag en als de aanvaller nog een stap wil zetten voordat hij naar een buitenlandse topcompetitie verkast, lijkt Ajax de enige club te zijn die in staat is om hem over te nemen van AZ.

Pedrinho (22, Brazilië) - Corinthians

Contract: 2023

Marktwaarde: 13,5 miljoen euro

SciSkill: 69,8

Potential: 95,5

Similarity: 89%

Voor de laatste interessante optie in de database van SciSports is Ajax eigenlijk net te laat. De Amsterdammers haalden in de afgelopen jaren al David Neres en Antony op in Brazilië en Pedrinho had de volgende aanwinst uit het land van de Goddelijke Kanaries kunnen worden. De 22-jarige rechtsbuiten ruilt Corinthians na dit seizoen echter voor twintig miljoen euro al in voor Benfica, waardoor hij in ieder geval aankomende zomer onhaalbaar lijkt. De grootmacht uit Lissabon haalt met Pedrinho een speler binnen die in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij Corinthians en ook alweer tien interlands namens Jong Brazilië achter zijn naam heeft staan. De verwachtingen rondom Pedrinho zijn in zijn thuisland hooggespannen en Arsenal-verdediger David Luiz heeft zijn jonge landgenoot hoog zitten: “Hij is een geweldige speler met enorm veel kwaliteiten. Hij gaat naar de juiste club om zijn eerste stappen in Europa te zetten en ik hoop dat hij Benfica aan veel prijzen kan helpen. Ik geloof in zijn kwaliteiten en dit is voor beide partijen de juiste beslissing”, liet hij onlangs optekenen in de Portugese pers.