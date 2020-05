Cambuur en De Graafschap op 8 mei tegenover KNVB in kort geding

SC Cambuur en De Graafschap staan op vrijdag 8 mei tegenover de KNVB in een kort geding. Beide clubs willen via de rechter promotie naar de Eredivisie afdwingen. De nummers een en twee van de Keuken Kampioen Divisie besloten een rechtszaak aan te spannen nadat de bond vorige week besloot dat geen clubs zullen promoveren nu het seizoen is beëindigd vanwege de coronacrisis.

Cambuur en De Graafschap voelen zich benadeeld. De Eredivisie besloot op basis van de eindstand in de Eredivisie de Europese tickets te verdelen, maar koos ervoor om geen clubs te laten promoveren en degraderen. Via de rechter hopen de clubs uit Leeuwarden en Doetinchem nu alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen. “Op de zitting zullen de eiser en de gedaagde (KNVB) hun standpunten naar voren brengen, de rechter stelt vragen en vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt”, zo wordt gemeld op de website rechtspraak.nl. De rechter zal binnen twee weken uitspraak doen.

“Een jaar lang bloed, zweet en tranen zou allemaal voor niks zijn geweest en dat is onverteerbaar. Wij voelen het dan ook als een plicht naar onze spelers, technische staf, medewerkers, supporters en sponsoren om dit onrechtvaardige besluit aan te vechten”, zo meldde de clubleiding van Cambuur eerder deze week op de clubwebsite. “Komt er geen gerechtigheid, dan zullen we andermaal onze wonden likken en daarna volle bak verder bouwen aan de toekomst. Het zou niet het eerste trauma zijn in de historie van onze club en ook dit keer zullen we opstaan, maar wel met afstand de meest onrechtvaardige.”

Donderdagavond meldde De Telegraaf dat de Keuken Kampioen Divsie openstaat voor een Eredivisie met twintig clubs. De clubs waren aanvankelijk vrijwel unaniem tegen, maar in dat standpunt is een kentering gekomen, nu de deur van de Eredivisie op slot is gebleven voor SC Cambuur en De Graafschap. De clubs in de Keuken Kampioen Divisie hebben de Coöperatie Eerste Divisie (CED) toestemming gegeven onderzoek te doen naar wat voor gevolgen dit heeft voor de eigen competitie. Een tijdelijke uitbreiding van de Eredivisie met Cambuur en De Graafschap zou betekenen dat een niveau lager achttien clubs actief zijn.

Dolf Segaar, de advocaat die Cambuur en De Graafschap terzijde staat, ziet zeker kansen voor Cambuur en De Graafschap om hoe dan ook via de rechter in Utrecht een plek in de Eredivisie af te dwingen. “Anders was ik er niet aan begonnen. Ik denk zeker, dat het mogelijk is voor SC Cambuur en De Graafschap om alsnog in de Eredivisie uit te komen volgend seizoen”, reageerde Segaar in gesprek met de krant.

