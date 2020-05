Mulder tipte twee Ajax-spelers bij Schalke: ‘Dat waren wel persoonlijkheden’

Youri Mulder is niet verrast door de financiële problemen bij Schalke 04. De club uit Gelsenkirchen is door de coronacrisis in zwaar weer terechtgekomen en zou op omvallen staan. Mulder, tussen 1993 en 2002 speler van de Bundesliga-club, leeft mee met zijn voormalig werkgever, maar geeft in gesprek met Voetbal International aan dat er al jaren wanbeleid wordt gevoerd.

Volgens Mulder ontbreekt het bij Schalke al jarenlang aan een visie. Hij wijst naar het transfervrije vertrek van diverse spelers, aan wie de club vele miljoenen euro’s had kunnen verdienen. “In het beleid zit het niet goed. Ruw geteld heeft Schalke honderd miljoen euro laten liggen”, aldus Mulder, verwijzend naar het transfervrije vertrek van onder anderen Leon Goretzka (Bayern München), Joël Matip (Liverpool) en Alexander Nübel (Bayern München). “Natuurlijk kan een speler besluiten zijn contract niet te verlengen, maar het steekt elkaar dan ook aan. Jongens gaan tegen elkaar zeggen: Wat ga jij doen?”

‘Kampioen voor vier minuten’ nadert afgrond: ‘Dan komt ons bestaan in gevaar’

Lees artikel

Michael Reschke is de technisch directeur die moet voorkomen dat waardevolle spelers transfervrij de deur uitlopen. “Voor die rol zijn ze steeds maar mensen aan het aantrekken. Veel transfers zijn misgegaan”, aldus Mulder, die het transfervrije vertrek van Klaas-Jan Huntelaar als voorbeeld neemt. “Huntelaar zou stoppen en daar haalden ze dan Burgstaller voor. Dat is een redelijke spits, maar niet van het niveau Huntelaar, die dan ook dacht: Dan blijf ik nog een jaartje, Burgstaller steek ik in mijn zak.”

Ondanks de financiële problemen is Schalke de huidige nummer zes van de Duitse competitie. Toch is de selectie in de ogen van Mulder niet sterk en had de club over een betere ploeg kunnen beschikken. “Met Benito Raman hebben ze een goede speler gekocht, maar verder is het redelijk doorsnee allemaal. Met jongens als Rafinha en Bordon had je vroeger echt van die kerels. Dat waren persoonlijkheden en dat mis je nu echt. Ik heb ze weleens gezegd daar: Ga eens naar Ziyech kijken, of ga eens naar Tadic kijken. Naar die twee keken natuurlijk heel veel clubs, maar dat waren wel persoonlijkheden.”