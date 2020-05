‘Toekomst Hyballa bij NAC Breda onzeker door omstreden besluit’

Het is nog maar de vraag of Peter Hyballa volgend seizoen nog trainer is van NAC Breda. Volgens BN DeStem hakt het vertrek van algemeen directeur Luuc Eisenga er hard in bij de trainer van het eerste elftal, wiens contract doorloopt tot medio 2021. Eisenga heeft namelijk hard gevochten voor de komst van Hyballa en nu hij opzij is geschoven door de clubleiding, neemt de coach volgens het regionale dagblad ‘de tijd om na te denken over alles wat zich heeft afgespeeld in Breda’.

NAC maakte deze week bekend dat Eisenga op 1 juni de deur van het Rat Verlegh Stadion achter zich dichttrekt. "Zijn vertrek is het gevolg van een verschil van inzicht tussen de Raad van Commissarissen en Luuc Eisenga over het leiden van NAC Breda", zo meldde de club. Een langlopend conflict met de raad van commissarissen en het ontslag van Ruud Brood ligt volgens BN DeStem ten grondslag aan het vertrek van Eisenga. De rvc wilde door met Brood, maar Eisenga hield voet bij stuk en gaf de trainer op oudjaarsdag zijn ontslag. De directeur zou zich bemoeid hebben met zaken waarvan hij geen verstand had.

Zo zette hij zich in voor de aanstelling van Hyballa als trainer, terwijl technisch manager Tom Van Den Abbeele met Kees van Wonderen een andere naam naar voren schoof. Van Den Abbeele wilde onlangs meewerken met een gratis vertrek van Jelle ten Rouwelaar naar Anderlecht, maar Eisenga wilde een vergoeding voor zijn laatste contractjaar. De vertrekkend directeur vond verder dat Van Den Abbeele steken liet vallen bij onderhandelingen met AZ over een mogelijke miljoenentransfer van Jan Paul van Hecke. Eisenga nam daarop het heft in handen tijdens de gesprekken met de Alkmaarders. De technisch manager vond dat hij te vaak werd gepasseerd door de directeur en meldde zich bij de rvc voor steun.

Hoewel Eisenga volgens het regionale dagblad niet goed ligt bij het kantoorpersoneel vanwege een ‘afstandelijke en arrogante’ houding, heeft Hyballa wel degelijk een goede band met de directeur, die voor hem een ‘vertrouwenspersoon’ is. De trainer heeft de rvc verteld dat hij niet achter het besluit staat om Eisenga aan de kant te schuiven. “Of Hyballa volgend seizoen de trainer is die NAC gaat leiden in de promotiejacht, is allerminst zeker. Hij neemt nu de tijd om na te denken over alles wat zich heeft afgespeeld in Breda”, zo klinkt het.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.