Provocaties laten Haaland onberoerd: ‘Ik ben ze juist dankbaar’

Erling Braut Haaland is zeker niet getergd door de reactie van de selectie van Paris Saint-Germain na de achtste finales van de Champions League. Na de 2-0 overwinning op Borussia Dortmund besloten veel spelers van PSG Haaland te imiteren met de meditatiehouding die de Noor aanneemt als hij scoort. De aanvaller geeft aan dat hij de actie van de PSG-spelers juist kon waarderen.

Vooral Neymar liet zich gelden na het behalen van de kwartfinales. Naast de viering met het team besloot de Braziliaanse aanvaller op Instagram naar Haaland te sneren met de tekst: Parijs is onze stad, niet die van jou. De provocaties waren een reactie op een foto van Haaland op sociale media met daarbij de tekst Mijn stad, niet die van jou, doelend op Parijs. Naar verluidt was de tekst niet afkomstig van de Dortmund-speler, maar is deze bewerkt.

Erling Haaland verklapt zijn twee grote idolen van vroeger

Op de vraag tijdens een interview met ESPN of Haaland baalde van het gedrag van de PSG-selectie, antwoordt hij gedecideerd. "Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ze me juist enorm hebben geholpen door aan de wereld te laten zien dat meditatie belangrijk is. Dus ik ben ze juist dankbaar dat ze me daarbij hebben geholpen", aldus de negentienjarige spits, die erkent dat hij goed is begonnen bij Dortmund. De Noor meldde zich afgelopen transferperiode bij BVB en staat al op 12 goals in 11 wedstrijden.

"Ja, het was een erg goede start. Ik heb er tot nu toe enorm van genoten", vervolgt de tienersensatie. "Ik lach veel, dat is het belangrijkste in het leven. Ik voel dat ik iedere dag beter word, ook omdat ik nu met betere teamgenoten spel dan bij Red Bull Salzburg, met alle respect naar Salzburg natuurlijk. Ja, ik heb een paar goede maanden achter de rug."

Voor inspiratie keek Haaland in zijn jonge jaren naar Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo, die vandaag de dag nog steeds actief zijn. "Je ziet het alleen al aan het gezicht van Ronaldo", merkt het toptalent op. "Zo van: vandaag ben ik de man. En: vandaag ga ik doelpunten maken. En dat is wat hij dan ook doet. Dat is waar ik het meest van houd, hun toewijding en gretigheid om succesvol te zijn en om de man van het moment te worden", aldus Haaland.