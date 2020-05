AC Milan en Grasshoppers kijken bij Jong Ajax rond voor versterkingen

Ajax versterkte zich medio 2017 met het Zuid-Afrikaanse duo Dean Solomons en Leo Thethani, die werden overgenomen van zusterclub Ajax Cape Town. Met de verhuizing naar Amsterdam ging er voor de 21-jarigen een droom in vervulling. Volgens de laatste berichten uit Zuid-Afrika is de kans aanwezig dat het avontuur na drie jaar voorbij is.

Thethani geniet volgens zaakwaarnemer Jerome McCarthy interesse uit Italië, terwijl de toekomst van Solomons wellicht in Zwitserland ligt. “Voor Leo geldt dat er interesse is van AC Milan. Voor Dean is er belangstelling van Grasshoppers”, vertelt de belangenbehartiger in gesprek met KickOff. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat alles nu stilligt. “Ze mogen het land niet eens uit.”

De toekomst van Solomons ligt niet in Amsterdam. De verdediger kwam niet verder dan vijftien duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan slechts drie in de abrupt geëindigde voetbaljaargang. “Ajax biedt Dean geen contractverlenging aan. Die mogelijkheid is er nog wel voor Leo”, zo weet McCarthy.

Ook Thethani kwam bij Jong Ajax niet veel in het verhaal voor: de teller van de aanvaller staat op slechts dertien duels. “Beide clubs zijn erg geïnteresseerd in Dean en Leo, maar ze wachten op dit moment de ontwikkeling van de pandemie af.”