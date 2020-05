‘Ik speelde soms voor 60.000 man met nog wat drugs in mijn lichaam’

Chinedu Ede speelde in de Bundesliga regelmatig wedstrijden met drugs in zijn lichaam, zo erkent de voormalig voetballer in gesprek met T-Online. De 33-jarige oud-aanvaller van onder meer Hertha BSC, FSV Mainz 05 en FC Twente ambieert een muziekcarrière en in het onlangs uitgebrachte Reflexion geeft hij aan dat hij tegenover 60.000 Duitse fans in soms niet helemaal bij de les was door drugsgebruik. Ede geeft aan dat hij in het verleden de werkelijkheid soms wilde vergeten en de voetballerij begon te hekelen.

"Ik begon met voetbal omdat het leuk was. Maar voetbal is een industrie. Ze willen gewoon robots die je makkelijk kan aanpassen, die je kan vertellen wat je steeds opnieuw moet doen. Het hele wereldje eromheen, al die officials: ik walgde ervan. 99 procent van de spelers die open en eerlijk hun mening verkondigen, worden snel vervangen. Ik werd echt misselijk van het wereldje."

"Het had niets meer met de sport zelf te maken. Iedereen met ruwe kantjes werd zo gebeiteld dat ze in het wereldje zouden passen. Natuurlijk krijg je er veel geld voor, maar uiteindelijk rechtvaardigt geld het niet om niet jezelf te mogen zijn", aldus Ede, die erkent dat hij in het genoemde lied refereert aan drugs. "Soms wil je de werkelijkheid verliezen, het was een soort medicijn."

"Maar aan de andere kant doelde ik ook op de pijnstillers die voetballers steeds moeten slikken. Als je een blessure had, werd je aangespoord om snel weer te gaan trainen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet goed was voor je lichaam. Maar soms nam je ook drugs als een soort balsem voor de ziel om de werkelijkheid te vergeten. Ja, dan speel je ook wel eens met nog wat drugs in je lichaam."