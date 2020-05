‘TAA’ hoopt op transfer van 100 miljoen euro: ‘Ook geweldig voor hem’

Jadon Sancho is al maanden een van de meest gewilde talenten van Europa. Borussia Dortmund betaalde medio 2017 bijna acht miljoen euro aan Manchester City voor een aanvaller zonder ook maar één minuut speeltijd in het eerste, maar het was de investering waard. De Bundesliga-club hoopt(e) minimaal honderd miljoen euro te toucheren áls men bereid is om de twintigjarige Engels international van de hand te doen.

Het is door de coronacrisis maar de vraag of Borussia Dortmund nog de hoofdprijs kan vangen voor Sancho. Rio Ferdinand hoopt dat ex-werkgever Manchester United een poging waagt. “Als je een middenveld met Scott McTominay, Bruno Fernandes en Paul Pogba hebt, en een aanval met Marcus Rashford, Anthony Martial en Jadon Sancho, dan zullen de middenvelders van de tegenstander ongetwijfeld denken dat het een lastig karwei gaat worden”, vertelt de oud-voetballer in gesprek met Engelse media.

“Als het onderling gaat klikken, als een dergelijk team op elkaar raakt ingespeeld, dan is het om van te watertanden.” Ook Chelsea en Liverpool zijn naar verluidt in de markt voor Sancho, die een van de favoriete voetballers van Dietmar Hamann is. “In de laatste twaalf à achttien maanden was hij waarschijnlijk de beste voetballer van de Bundesliga. Het is voor mij geen verrassing dat er vanuit Engeland volop belangstelling is”, vertelt de oud-middenvelder van Liverpool en Manchester City.

“Ik heb in de laatste tien jaar, op Ousmane Dembélé wellicht na, geen enkele speler in de Bundesliga gezien die tegenstanders of verdedigers uitsluitend op basis van technische capaciteiten de baas kan zijn. Ik denk dat alleen Kylian Mbappé op dit moment een hogere transferwaarde vertegenwoordigt dan Sancho. Zo goed is en was hij.” Manchester City heeft recht op een doorverkooppercentage, maar dat kan worden gezien als een schrale troost. “Ik ben benieuwd of ze achter hun oren krabben. Ze moeten nu ook wel hebben ingezien dat hij iets heeft, maar daar had hij bij Manchester City sowieso niet de kans voor gekregen zoals de voorbije anderhalf jaar bij Borussia Dortmund.”

Trent Alexander-Arnold zou Sancho maar wat graag bij Liverpool verwelkomen. “Als hij naar Liverpool komt, zou hij het team beter maken”, vertelt de rechtsback van de Merseyside-club. “Ik zou het ook geweldig voor hem vinden. Ik heb met Jadon bij het nationale elftal gespeeld en het is een speciaal, speciaal, speciaal, speciaal talent”, benadrukt TAA.