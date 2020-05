Algemeen Dagblad: ‘de aparte route’ van Dirk Kuyt naar hetzelfde doel

Feyenoord maakte afgelopen maand wereldkundig dat Dick Advocaat een jaar langer trainer blijft in De Kuip, tot medio 2021. Dirk Kuyt werd eerder veelvuldig genoemd als mogelijk opvolger van Advocaat. De oud-aanvaller, die bij Feyenoord Onder-19 voor het eerst het trainersvak indook, heeft volgens de vrijdageditie van het Algemeen Dagblad nog steeds de ambitie om trainer van het eerste van Feyenoord te worden.

Hoewel de weg van Kuyt naar het hoofdtrainerschap in De Kuip voor minimaal een jaar is geblokkeerd, hoopt de voormalig Oranje-international over minimaal een jaar voor de selectie van de hoofdmacht te staan. ‘Aparte route naar hetzelfde doel’, zo luidt de kop boven het artikel in de krant. Het voorstel van technisch directeur Frank Arnesen aan Kuyt om komend seizoen de Onder-21 onder zijn hoede te nemen, werd afgewezen. Kuyt gaf intern aan dat hij opnieuw met vrijwel dezelfde spelersgroep werken geen goed idee vond.

Vanaf volgend seizoen neemt Feyenoord met het Jong-elftal deel aan een nieuwe beloftencompetitie voor spelers onder 21 jaar. Door een aanpassing in de zogeheten 'voetbalpiramide' wordt het voor dat elftal mogelijk om op termijn door te promoveren tot in de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord ziet het elftal dan ook als een belangrijk middel om spelers in te laten rijpen én zag het voor de 39-jarige Kuyt als de kans om in een betrekkelijke luwte verder te leren, maar daar zag hij zelf niets in.

Kuyt, die bijna over het hoogste trainersdiploma beschikt, gaat zodoende na de zomer ‘hier en daar binnen de jeugdopleiding aanschuiven en meelopen’, zo schrijft het dagblad. “Dat mag hij ook bij het eerste elftal en als alles volgens plan gaat, wisselt hij die bezoekjes af met kijkjes in de keuken van clubs over de grens”, zo verzekert journalist Mikos Gouka.