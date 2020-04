Keuken Kampioen Divisie staat open voor Eredivisie met twintig clubs

De clubs in de Keuken Kampioen Divisie staan open voor een Eredivisie met twintig clubs, zo meldt De Telegraaf donderdagavond. De clubs waren aanvankelijk vrijwel unaniem tegen, maar in dat standpunt is een kentering gekomen, nu de deur van de Eredivisie op slot is gebleven voor SC Cambuur en De Graafschap.

De clubs in de Keuken Kampioen Divisie hebben de Coöperatie Eerste Divisie (CED) toestemming gegeven onderzoek te doen naar wat voor gevolgen dit heeft voor de eigen competitie. Een tijdelijke uitbreiding van de Eredivisie met Cambuur en De Graafschap zou betekenen dat een niveau lager achttien clubs actief zijn.

Het opnieuw beleggen van een algemene vergadering betaald voetbal vergt deelname van minimaal vier clubs. Dolf Segaar, de advocaat die Cambuur en De Graafschap terzijde staat, laat weten dat dit het geval is. “Het uitroepen van een nieuwe vergadering is nog niet in gang gezet, omdat er eerst een goed voorstel moet liggen, waar voldoende draagvlak voor is. Daar wordt aan gewerkt, maar dat draagvlak lijkt er te zijn”, vertelt de advocaat desgevraagd aan het dagblad.

De CED moet uitzoeken wat een Eredivisie met twintig clubs betekent voor een Keuken Kampioen Divisie met achttien clubs. De onderzoeksopdracht komt in handen van CED-directeur Marc Boele, die ook te horen kreeg dat er een goed financieel reddingsplan moet komen voor de divisie onder de Eredivisie.

Segaar erkent dat hij namens Cambuur en De Graafschap er intussen alles aan doet om de maatregel van de KNVB terug te laten draaien. Er ligt inmiddels een dagvaarding bij de rechtbank, maar hij ziet een rechtsgang als ‘het uiterste middel’. “Het heeft mijn voorkeur als de partijen er onderling uit kunnen komen zonder dat de rechter daaraan te pas hoeft te komen. Dat is ook beter voor de onderlinge verhoudingen.”

De advocaat ziet zeker kansen voor Cambuur en De Graafschap om hoe dan ook een plek in de Eredivisie af te dwingen. “Anders was ik er niet aan begonnen. Ik denk zeker, dat het mogelijk is voor SC Cambuur en De Graafschap om alsnog in de Eredivisie uit te komen volgend seizoen.”