‘Wie geen goede klik heeft met Hakim Ziyech, is geen goede spits’

Alfred Finnbogason hoopt met FC Augsburg spoedig weer wedstrijden in de Bundesliga af te werken. Bondskanselier Angela Merkel had donderdag een conference-call met de minister-presidenten van de deelstaten. De herstart van de Duitse profcompetities werd echter doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst op 6 mei. De clubs, de Duitse voetbalbond (DFB) en de overheid hebben hoe dan ook de intentie om de competitie af te maken.

“Het is hier zó georganiseerd”, vertelt Finnbogason in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller is inmiddels alweer vijf weken in training. “Doorlopend krijgen we updates over wat we wel of niet kunnen of moeten doen. Duitsland is een goed land om te zijn, wanneer ons iets zoals dit overkomt. Ik heb het gevoel dat ze de situatie hier steeds meer onder controle hebben.”

De clubs in Duitsland zijn bijzonder afhankelijk van de inkomsten uit tv-gelden. Spelen zonder publiek kost FC Augsburg al een miljoen euro per duel, zo verzekert Finnbogason. “Voor de grotere clubs kun je daar een veelvoud van maken.” In Nederland heeft men ervoor gekozen om het betaald voetbal per direct te beëindigen en dat betekent dat bijvoorbeeld Hakim Ziyech zijn laatste duel voor Ajax reeds heeft gespeeld.

Finnbogason kent Ziyech nog goed uit hun gezamenlijke periode bij sc Heerenveen. De Marokkaans international maakt in de zomer de overstap naar Chelsea. “Ik wist al dat hij goed was, hè. Maar wat hij de laatste jaren laat zien, is niet normaal. Dat ik een goede klik met hem had? Wie geen goede klik heeft met Ziyech, is geen goede spits", benadrukt de aanvaller. "Je hoeft alleen goed te bewegen. Hij geeft de ballen precies zoals je ze wil hebben.”

De IJslands international verwacht dat Ziyech ook in het tenue van Chelsea aan de verwachtingen zal voldoen. “Zonder twijfel wordt de Premier League een grote test voor hem. Spelers zijn beter en agressiever, maar kijk wat hij bij Ajax met zijn kwaliteiten in de Champions League al heeft laten zien. Hij is something special en zal een big signing worden voor Chelsea. De druk zal groot zijn, maar hij kan het waarmaken. Hij is ook geen jonge jongen meer, weet hoe het werkt.”