Olympique Lyon overweegt rechtszaak om ‘mislopen van tientallen miljoenen’

Olympique Lyon overweegt een rechtszaak te starten, zo meldt de Franse club donderdagavond via de officiële kanalen. De LFP koos er donderdag voor om de huidige stand van de Ligue 1 als eindstand te gebruiken. Daardoor mag Paris Saint-Germain zich voor het derde jaar op rij kampioen van Frankrijk mag noemen. De Parijse club neemt zodoende deel aan de volgende editie van de Champions League, net als Olympique Marseille en Stade Rennes.

Een hard gelag voor clubs als bijvoorbeeld Lille OSC, dat één punt minder heeft dan Stade Rennes, en ook Olympique Lyon. De werkgever van Kenny Tete en Memphis Depay grijpt met een zevende stek ook naast een toegangsbewijs voor de Europa League, terwijl er nog tien speeldagen te gaan waren.

Olympique Lyon wikt en weegt dan ook juridische maatregelen, daar ‘de schade voor de club tientallen miljoenen euro’s zal bedragen’. De club laat in een statement weten liever een andere oplossing gezien te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van play-offs om de strijd om de landstitel en de Europese tickets op sportieve gronden te laten beslissen. Dit idee kon volgens les Gones ook de goedkeuring van andere clubs wegdragen en was ook in commercieel opzicht een goed alternatief geweest.

De Franse regering liet er eerder deze week echter geen misverstand over bestaan dat door de coronamaatregelen dit seizoen de Franse competities niet uitgespeeld konden worden. Canal Plus zal de resterende 110 miljoen euro die de tv-zender moest betalen voor de rechten van het lopende seizoen in de Ligue 1 niet uitbetalen. Men had de LFP al eerder gewaarschuwd dat dat het gevolg zou zijn indien het seizoen niet wordt uitgespeeld.

Olympique Lyon heeft nog wel twee mogelijkheden om alsnog een Europees ticket te bemachtigen. Het team van Rudi Garcia staat immers in de nog niet geschrapte finale van Coupe de la Ligue en is nog actief in de Champions League. Het eerste achtste finale-duel met Juventus werd met 1-0 gewonnen. Het is nog niet duidelijk of het Europese miljardenbal zal worden hervat.