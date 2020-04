Maduro looft Ajacied: ‘Dan was hij écht absolute wereldtop geweest’

Hedwiges Maduro speelde in zijn actieve loopbaan met tal van goede voetballers, maar hij vond en vindt Klaas-Jan Huntelaar een klasse apart. De toekomstig trainer van Almere City FC Onder-21 stelde op verzoek van Ajax zijn favoriete Ajax-elf samen en zette de routinier dan ook in de punt van de aanval, ondanks dat hij ook met bijvoorbeeld Luis Suárez samenspeelde. “Toen Luis net bij Ajax kwam, had hij nog die ‘klutsfase’. Ik dacht; wat een geluk heeft die gozer steeds. Pas later besefte ik dat het geen geluk was, maar pure kwaliteit.”

Maduro kiest desondanks voor Huntelaar. “Hij heeft zoveel goals gemaakt. Werkelijk uit alle hoeken en standen, met beide benen en het hoofd. Niet normaal”, vertelt de oud-middenvelder op de clubsite van Ajax. “Hij is fanatiek en heeft een ongelooflijke winnaarsmentaliteit. Daar had ik toen we samen speelden al enorme bewondering voor. Zijn manier van afronden is echt wereldklasse. Zelfs op trainingen neemt hij geen genoegen met een slecht schot. Dat heeft hij nog steeds, vind ik.”

“Als hij invalt, weet je dat hij gevaarlijk gaat worden. Hij loopt altijd slim door op de keeper. Klaas-Jan heeft het allemaal meegemaakt. Als hij misschien nog net wat sneller was geweest, dan was hij écht absolute wereldtop geweest, een soort Benzema.” Op de positie van linksbuiten kiest Maduro ‘absoluut’ voor Ryan Babel, die hij al sinds de jeugd van Ajax kent. “Ryan was vroeger een snelle en krachtige spits. Koppen was nog voor verbetering vatbaar, maar hard schieten kon hij toen al. Onder Henk ten Cate ging hij naar linksbuiten. En daar maakte hij die typische acties."

“Door zijn fantastische periode bij Ajax heeft Ryan de transfer naar Liverpool echt aan zichzelf te danken.” Maduro omschrijft de aanvaller als ‘een goede en slimme jongen die weet waarmee hij bezig is’. “Mensen beseffen zich dat soms niet. En ook hij heeft een fantastische mentaliteit. Als je naar zijn carrière kijkt: veel mensen gaven hem op toen hij naar het Midden-Oosten ging. Maar kijk wat hij daarna nog heeft bereikt en hoe hij zich terug heeft geknokt in het Nederlands elftal. Dat is knap.”