Liverpool stomverbaasd door burgemeester: ‘We zijn als club teleurgesteld’

Liverpool is diep teleurgesteld in Joe Anderson, de burgemeester van de stad. Hij liet donderdag in de media optekenen dat hij er weinig voor voelt om het huidige Premier League-seizoen af te maken, zelfs wanneer de wedstrijden worden afgewerkt op neutraal terrein en achter gesloten deuren. Middels een statement heeft Liverpool zijn teleurstelling uitgesproken over de woorden van de burgemeester.

“In mijn ogen is het 't beste om de competitie te beëindigen. Zelfs als er achter gesloten deuren wordt gespeeld, zullen zich duizenden mensen rondom Anfield verzamelen", zei Anderson tegenover de BBC. "Ik denk dat het dan heel moeilijk voor de politie wordt om mensen uit elkaar te houden en aan social distancing te laten houden, als ze buiten Anfield aan het feesten zijn. De politie maakt zich daar terecht zorgen over."

“We zijn als club teleurgesteld in de uitspraken van burgemeester Joe Anderson zoals die vandaag in de media zijn verschenen”, zo reageert Liverpool op de clubwebsite. “Er is geen bewijs die zijn stellingen ondersteunen. We verwijzen ook naar een recente discussie met burgemeester Anderson aangaande de mogelijkheid om wedstrijden achter gesloten deuren te spelen. De conclusie was toen dat het belangrijk is dat alle belanghebbende partijen door de gehele stad met elkaar blijven samenwerken.”

Liverpool blijft hoop houden dat de competitie kan worden afgemaakt. “We staan in contact met de burgemeester en hopen dat onze gesprekken kunnen doorgaan.” De ploeg van manager Jürgen Klopp staat een straatlengte voor op de concurrentie en heeft de eerste landstitel sinds dertig jaar voor het grijpen.