Pijnlijke Ajax-herinnering eindigt op derde plaats in BBC-verkiezing

De confrontatie tussen Ajax en Tottenham Hotspur uit het vorige Champions League-seizoen is bij een verkiezing van de BBC verkozen tot een van de beste halve finales ooit. De halve eindstrijd tussen de Amsterdammers en Londenaren is met dertien procent van de stemmen op de derde plaats geëindigd.

Ajax verbaasde vorig seizoen de voetbalwereld door in de Champions League af te rekenen met Europese grootmachten. In de halve finale won het in Londen met 0-1 door een doelpunt van Donny van de Beek. In de return in de Johan Cruijff ArenA kwam de ploeg van Erik ten Hag op een 2-0 voorsprong door goals van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech. Door drie doelpunten van Lucas Moura in de tweede helft wonnen the Spurs met 2-3 en ging de ploeg van manager Mauricio Pochettino naar de finale.

De dubbele confrontatie tussen Manchester United en Juventus uit 1999 kreeg evenveens dertien procent van de stemmen. Antonio Conte tekende op Old Trafford voor het openingsdoelpunt, waarna Ryan Giggs in de laatste minuut voor de 1-1 zorgde. Juventus was favoriet voor de return en de finaleplaats leek binnen toen Filippo Inzaghi twee keer scoorde in de eerste elf minuten. Roy Keane zorgde voor de aansluitingstreffer en Dwight Yorke scoorde de 2-2. Nadat een doelpunt van Inzaghi werd afgekeurd, was het Andy Cole die aan alle onzekerheid een einde maakte en the Red Devils naar de finale schoot.

Volgens de bezoekers van de BBC werd de beste halve finale aller tijden vorig seizoen gespeeld op Anfield. Na een 3-0 nederlaag in het Camp Nou won Liverpool met 4-0 van Barcelona, mede door twee doelpunten van invaller Georginio Wijnaldum. De ontmoeting tussen de twee Europese grootmachten kreeg 59 procent van de stemmen.

Uitslag BBC-verkiezing :

1. Barcelona - Liverpool 3-4 (2019) - 59%

2. Manchester United - Juventus 4-3 (1999) - 13%

3. Tottenham - Ajax 3-3 (2019) - 13%

4. Chelsea - Barcelona 3-2 (2012) - 8%

5. AC Milan - Manchester United 5-3 (2007) - 3%

6. Real Madrid - Juventus 3-4 (2003) - 1%

7. Borussia Dortmund - Real Madrid 4-3 (2013) - 1%

8. Barcelona - Chelsea 1-1 (2009) - 1%

9. Liverpool - Chelsea 1-0 (2005) - 1%

10. Manchester United - Bayer Leverkusen 3-3 (2002) – minder dan 1%