PSG officieel kampioen 2019/20; enorme domper voor Lyon

Paris Saint-Germain is uitgeroepen tot kampioen van de Ligue 1. De Franse voetbalbond heeft de knoop doorgehakt nadat reeds werd besloten dat het seizoen vanwege de coronacrisis niet kan worden afgemaakt. Lorient, de koploper van de Ligue 2, is eveneens uitgeroepen tot kampioen en mag zich volgend seizoen melden op het hoogste niveau. In tegenstelling tot de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, wordt in Frankrijk de promotie en degradatie wel doorgezet.

Met nog elf wedstrijden te gaan in de Ligue 1 heeft PSG een ruime voorsprong op de rest van de competitie. PSG heeft twaalf punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille, dat ook nog eens een wedstrijd meer heeft gespeeld. Het is de negende landstitel uit de clubgeschiedenis voor PSG. De huidige ranglijst wordt ook gebruikt voor de verdeling van de Europese tickets, waardoor PSG, Marseille en Stade Rennes de Champions League ingaan. Het is voor de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Rennes zal deelnemen aan het miljardenbal.

Het besluit is een bittere pil voor Lille OSC, dat een punt tekort komt voor Champions League-deelname. Ook Olympique Lyon zal balen van de beslissing, want Memphis Depay en zijn ploeggenoten eindigen op de zevende plaats en spelen voor het eerst sinds 1997 geen Europees voetbal. De LFP heeft bekendgemaakt dat twee clubs degraderen en twee clubs promoveren. Toulouse en Amiens dalen daardoor af naar de Ligue 2, terwijl Lens en Lorient promoveren. De titelstrijd op het tweede niveau van Frankrijk was zeer spannend, daar vijf clubs nog kans maakten op de titel: Lorient (54 punten), Lens (53), AC Ajaccio (52), Troyes (51) en Clermont (50).

De Nederlandse bond bracht vorige week naar buiten dat er geen kampioen wordt aangewezen en geen clubs degraderen en promoveren. Ajax en AZ hadden allebei 56 punten, maar de Amsterdammers gingen aan kop door een beter doelsaldo. De voetbalbond besloot de Europese tickets op basis van de huidige stand te verdelen. Daarnaast besloot men om geen clubs te laten promoveren en degraderen, waardoor ADO Den Haag en RKC Waalwijk ook volgend seizoen in de Eredivisie actief zijn. SC Cambuur en De Graafschap, de nummers een en twee van de Keuken Kampioen Divisie, lopen promotie mis.