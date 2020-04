Ten Rouwelaar na dertien jaar weg bij NAC voor buitenlands avontuur

Jelle ten Rouwelaar vervolgt zijn loopbaan als keeperstrainer in België. De oud-doelman vertrekt na dertien jaar bij NAC Breda voor een kans bij Anderlecht, zo heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie donderdagmiddag naar buiten gebracht via het clubkanaal. Volgens diverse media stond Ten Rouwelaar ook in de belangstelling van PSV en FC Groningen.

Ten Rouwelaar kwam in 2007 bij NAC Breda terecht en was negen jaar lang eerste keeper van de club. In 2016 zette hij een punt achter zijn carrière, maar bleef als keeperstrainer aan de club verbonden. "Jelle gaf onlangs bij ons aan een stap te willen maken in zijn carrière om een ambitie na te streven”, vertelt technisch directeur Tom van den Abbeele. “Gezien zijn staat van dienst en loyaliteit aan NAC, gunnen wij hem dit van harte. Jelle is naast een bijzonder goede en ambitieuze keeperstrainer ook een geweldig mens. Hij zal dan ook erg gemist worden binnen NAC. Wij zijn Jelle ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft gedaan.’’

“’NAC is een heel mooie club met fantastische supporters”, aldus Ten Rouwelaar, voor wie NAC volgens BN DeStem een kleine vergoeding ontvangt. “Zij stonden al die jaren letterlijk en figuurlijk achter me, in goede en slechte tijden. Zonder de supporters is er geen NAC. De steun en het vertrouwen die ik al die jaren van ze heb gekregen is onbeschrijflijk en het is lastig om in een aantal zinnen dit gevoel uit de drukken. Ik ben alle supporters van NAC ontzettend dankbaar voor alle mooie momenten die we hebben mogen meemaken."