Ajax-fans kiezen ultieme cultkeeper: ‘Lachen dat juist ík werd verkozen’

Jeroen Verhoeven stond tussen 2009 en 2012 onder contract bij Ajax, al kwam de inmiddels gestopte doelman tot slechts zes optredens in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Desondanks werd de voormalig sluitpost deze week door de supporters van Ajax uitgeroepen tot dé cultkeeper uit de clubgeschiedenis. Verhoeven bleef in de verkiezing onder meer Heinz Stuy, die met Ajax driemaal de Europa Cup I veroverde, en Stanley Menzo voor.

"Ja ik moest er wel erg om lachen", stelt Verhoeven donderdag in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Dat juist ík uit een mooi rijtje werd uitgekozen. Dat is toch wel iets waar ik blij om kan worden. Je zit daardoor, op een leuke manier, toch nog wel in het geheugen van de supporters." Naast zes wedstrijden in het eerste elftal bracht Verhoeven het tijdens zijn jaren bij Ajax tot zeven duels in Jong Ajax.

Verhoeven kijkt met een goed gevoel terug op zijn actieve loopbaan, met onder meer de landstitel met FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie in 2008. "Dat is het sportieve hoogtepunt. Maar hét ultieme hoogtepunt is natuurlijk de dertigste landstitel met Ajax", zo benadrukt de oud-doelman, die verder uitkwam voor RKC Waalwijk en FC Utrecht. "Dat je op de laatste dag die titel pakt. Tegen de nummer twee (3-1 overwinning op FC Twente in 2011, red.). Als je won werd je landskampioen en kreeg je die derde ster op je borst. En als je verloor was je derde. Dat is het ultieme hoogtepunt uit mijn carrière. Dat kon je in geen boek beschrijven. Dat was zo’n climax. Echt geweldig."

De oud-keeper van Ajax snapt de onvrede bij SC Cambuur en De Graafschap, nu er vanwege het definitief stopzetten van het seizoen geen kans is op promotie naar de Eredivisie. "Er zullen altijd scheve gezichten zijn, welke keuze dat je ook maakt. Geen keuze maken is de slechtste keuze, zo sta ik er in", aldus Verhoeven. "Ze (de KNVB, red.) hebben nu een besluit genomen en daar moeten we het mee doen. Als ze bijvoorbeeld de nummer laatst uit de eredivisie hadden laten degraderen en de nummer een uit de Keuken Kampioen Divisie hadden laten promoveren, dan voelen die andere twee zich weer tekort gedaan."