‘Zidane hield van de filosofie van Ajax, we spraken altijd over de jeugd’

Richard Witschge was bij Girondins Bordeaux tussen 1993 en 1996 ploeggenoot van Zinédine Zidane. De oud-middenvelder, die verder in zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Barcelona en Ajax, kon destijds niet bevroeden dat de huidige trainer van Real Madrid een succesvolle loopbaan als oefenmeester tegemoet zou gaan. Volgens Witschge was Zidane niet een speler die anderen veelvuldig coachte.

"Dat had ik niet voorzien", blikt Witschge op verzoek van Bleacher Report terug op zijn samenwerking met Zidane in Bordeaux. "Want hij was, al wil ik het ook geen verlegenheid noemen, niet iemand die graag in de belangstelling stond. Ik heb uiteindelijk drie jaar met hem bij Bordeaux gespeeld." Ruim twee decennia later is Zidane bezig aan zijn tweede dienstverband als hoofdtrainer van Real. "Ik had niet gedacht dat hij na zijn actieve loopbaan verder zou gaan als coach."

Witschge weet uit eigen ervaring dat Zidane ‘aanvallend, attractief en technisch verzorgd voetbal’ voorstaat. "Simpelweg goed voetbal, daar was hij liefhebber van", gaat de oud-speler verder met zijn relaas over de Franse trainer in Spaanse dienst. "Zinédine hield van de voetbalfilosofie van Ajax en van Barcelona, toen Johan Cruijff daar trainer was. We spraken ook altijd over hoe de jeugdelftallen van Ajax speelden. Daar had hij zeker veel interesse in."

Zidane en Witschge bereikten met Bordeaux in 1996 de finale van de UEFA Cup, waarin werd verloren van Bayern München (2-0 en 1-3). Zidane was geschorst voor de eerste ontmoeting, maar kwam volgens Witschge voor de wedstrijd toch de kleedkamer in om het elftal ‘flink op te peppen’. De Franse spelmaker vertrok diezelfde zomer nog naar Juventus en stapte vijf jaar later over naar Real, waar zijn spelersloopbaan in 2006 ten einde kwam.