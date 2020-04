‘Ronaldo heeft drie of vier bekende trucjes, maar bij hem wist je het nooit'

Mickaël Silvestre speelde bij Internazionale een seizoen samen met de Braziliaanse Ronaldo Luís Nazário de Lima, terwijl de oud-verdediger uit Frankrijk als speler van Manchester United te maken kreeg met Cristiano Ronaldo. Silvestre heeft enorm veel waardering voor de huidige aanvaller van Juventus, maar desondanks schat hij de Braziliaanse Ronaldo toch iets hoger in.

"De Ronaldo uit Brazilië was echt niet te stoppen", stelt Silvestre in een interview op de website van Manchester United, de club die hij als speler negen seizoen diende. "Hij werd destijds niet voor niets ‘El Fenomeno’ genoemd. Ik heb tegen Lionel Messi gespeeld, terwijl Cristiano Ronaldo mijn ploeggenoot was bij Manchester United. Maar qua snelheid was Ronaldo echt van de buitencategorie. Alle spelonderdelen zijn bij hem van topniveau."

"Cristiano Ronaldo maakt vaak gebruik van drie of vier bekende trucjes tijdens een wedstrijd, maar bij Ronnie wist je vaak niet wat er ging gebeuren", vervolgt Silvestre zijn analyse. "Hij kwam ter plaatse vaak met een uitvinding. Je kunt hem als verdediger dan ook niet naar rechts of links dwingen, want hij kwam altijd met een oplossing, wat er ook gebeurde. Hij kon ook vanuit elke positie scoren. Zelfs met een been was Ronaldo nog steeds elke verdediger in Europa de baas."

Ronaldo, die bij PSV in 1994 begon aan zijn Europese avontuur, kwam 352 doelpunten in 518 competitiewedstrijden voor verschillende clubs. Daarnaast trof hij 62 maal het doel in 98 interlands voor Brazilië, dat met hem in de gelederen tweemaal de wereldtitel veroverde. Cristiano Ronaldo staat op 626 treffers in 838 competitieduels namens Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid en Juventus. Tevens tekende CR7 voor 99 doelpunten in 164 interlands in het shirt van Portugal. De routinier legde met zijn land in 2016 beslag op de Europese titel.